‘Estado’ faz transmissão ao vivo para responder dúvidas sobre coronavírus e crianças

O 'Estado' receberá nesta segunda-feira, 16, a psicanalista e pesquisadora na área da infância Ilana Katz para uma live. A doutora em psicologia e educação pela USP e pós-doutora em psicologia clínica falará com a jornalista Renata Cafardo sobre como lidar com crianças e falar com elas sobre a covid-19. A transmissão será realizada em nossas redes sociais e está marcada para as 16 horas. A iniciativa é parte da cobertura especial do Estadão sobre a pandemia.

Neste domingo, 15, foi criado no Facebook, o grupo #EstadãoInforma: Coronavírus, um espaço para discussão e troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão. Pelo grupo, você pode enviar suas perguntas para a live.

O jornal disponibilizou seus principais conteúdos sobre a epidemia gratuitamente aos leitores que não são assinantes. Foi criado também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema.