‘Estado’ faz live sobre como organizar o home office em quarentena

Como se organizar para trabalhar de casa, com ou sem filhos? O Estado faz nesta quarta-feira, 17, uma transmissão ao vivo com João Klupel, diretor da Michael Page, empresa de recrutamento especializado, para responder essas e outras dúvidas sobre o home office. A transmissão será realizada em nossas redes sociais e está marcada para às 16 horas.

As perguntas podem ser enviadas por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavirus (clique aqui para entrar), espaço para discussão e troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

A iniciativa é parte da cobertura especial do Estadão sobre a pandemia. Nessa semana, o jornal já recebeu a psicanalista e pesquisadora na área da infância Ilana Katz para falar sobre como lidar com as crianças e a infectologista do hospital Sírio Libanês, Dra. Mirian Dal Ben.

O jornal disponibilizou seus principais conteúdos sobre a epidemia gratuitamente aos leitores que não são assinantes. Foi criado também Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema.