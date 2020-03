‘Estado’ faz transmissão ao vivo sobre os direitos dos trabalhadores no decorrer da pandemia

Os direitos dos trabalhadores em meio à pandemia é o tema da live sobre coronavírus desta sexta-feira, 27. Desde a semana passada, o ‘Estado’ aborda assuntos relacionados ao vírus em vídeos transmitidos ao vivo no Facebook e YouTube, de segunda a sexta-feira, sempre às 16h.

O presidente da comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP, o advogado Jorge Pinheiro Castelo, é quem responde as perguntas. Os leitores do 'Estado' podem enviar dúvidas através do nosso grupo no Facebook #EstadãoInforma: coronavírus (clique aqui para entrar) ou durante a entrevista, pelos comentários.

Nessa série de vídeos já foram abordados assuntos como isolamento social, crianças e quarentena, formas de evitar o vírus, direitos do consumidor no decorrer da pandemia, a relação entre coronavírus, diabetes e doenças cardiovasculares, entre outros.

A iniciativa é parte da cobertura especial do jornal sobre a pandemia de covid-19. O Estado disponibilizou seus principais conteúdos sobre o assunto gratuitamente aos leitores que não são assinantes. Foi criado também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o coronavírus.