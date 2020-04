‘Estado’ faz transmissão sobre Educação a Distância na quarentena

Com o cancelamento das aulas presenciais em escolas e faculdades, o ensino a distância ganhou importância no cotidiano. O "Estado" conversa sobre o momento atual do EAD e como aproveitar melhor essa prática com Fredric Litto, presidente da Associação Brasileira de Educação a Distância e professor emérito da USP.

A live acontece às 16h, no Facebook e no canal do YouTube do jornal.

Perguntas relativas ao tema podem ser enviadas por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavirus (clique aqui para entrar), espaço no Facebook para discussão e troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

As transmissões ao vivo são parte da cobertura especial do Estadão sobre a pandemia. A terceira semana de transmissões já abordou o sistema imunológico, exercícios, saúde mental e alimentação equilibrada no confinamento.

O jornal disponibilizou seus principais conteúdos sobre a epidemia gratuitamente aos leitores que não são assinantes. Foi criado também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema.