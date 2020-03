'Estado' lança grupo no Facebook para esclarecer dúvidas sobre coronavírus

O Estadão lança neste domingo, 15, um novo canal nas redes sociais para você tirar dúvidas sobre o novo coronavírus. Criado no Facebook, o grupo #EstadãoInforma: Coronavirus (clique aqui para entrar) será um espaço para discussão e troca de informações sobre a pandemia. Todos os leitores do Estado são convidados a entrar no grupo - vinculado à página do @Estadao na rede social - e participar das discussões. Diariamente, especialistas e repórteres vão trazer as últimas informações sobre o novo coronavírus e responder dúvidas dos membros da comunidade em transmissões ao vivo.

Para combater a disseminação de notícias falsas na rede, conteúdos especiais, infográficos e todos os destaques do noticiário do Estado sobre o vírus também serão publicados com prioridade dentro do grupo. Para assegurar a qualidade da conversas, o #EstadãoInforma terá sua moderação de comentários feita por jornalistas.

Na primeira 'live', a jornalista Renata Cafardo receberá a psicanalista e pesquisadora na área da infância Ilana Katz. Doutora em psicologia e educação pela USP e pós-doutora em psicologia clínica, ela falará sobre como lidar com crianças e falar sobre a doença.

A ação é parte de uma série de iniciativas do Grupo Estado para trazer uma cobertura completa e precisa da crise. O jornal montou um núcleo especialmente dedicado a essa cobertura, com cerca de 30 profissionais de São Paulo, Brasília e Rio, sem contar os correspondentes pelo País.

As equipes do Broadcast e do BRPolítico, dois serviços de informação exclusiva do Grupo Estado, estarão dedicadas aos impactos na economia e na política. O Estadão Conteúdo reforça a distribuição das reportagens para veículos de comunicação de todo o Brasil.

Na última quinta, 12, lançamos o Boletim Coronavírus, uma newsletter especial, diária, que aborda todos os acontecimentos que o leitor precisa saber sobre a crise. Essa ferramenta é gratuita e está ao alcance de todos os leitores do Estado - não só assinantes. Da mesma forma, liberamos nossa cobertura em tempo real, o chamado "ao vivo", para que todos tenham acesso ao noticiário.

Há ainda uma série de conteúdos disponíveis sem assinatura. São reportagens que sobretudo orientam e explicam a crise pela qual o mundo passa.

Entre as reportagens, há serviços com orientações sobre como lavar as mãos, qual a melhor hora para usar máscaras e como se deve conversar com os filhos sobre a doença. O Estado também deixa disponível a todos os leitores o especial tira dúvidas, tão necessário para combater desinformação e fake news sobre o tema.