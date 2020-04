‘Estado’ tira dúvidas sobre novas medidas econômicas do governo em live

O Estadão faz uma transmissão ao vivo nesta terça-feira, 7, sobre as mudanças nas relações trabalhistas e as medidas econômicas do governo na pandemia. A live acontece às 16 horas, no Facebook e no canal do YouTube do jornal.

O entrevistado é o advogado Cléber Venditti, sócio do escritório Mattos Filho e especialista em Direito Trabalhista.

Perguntas relacionadas ao assunto podem ser enviadas por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavirus (clique aqui para entrar), espaço no Facebook para discussão e troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

Essa é a quarta semana de transmissões ao vivo sobre o novo coronavírus. Todos os dias, no mesmo horário, o jornal faz uma live com especialistas, respondendo ao vivo as perguntas do grupo.

O jornal disponibilizou seus principais conteúdos sobre a epidemia gratuitamente aos leitores que não são assinantes. Foi criado também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema.