Estados Unidos querem retirar seus cidadãos de Wuhan para evitar contágio por coronavírus

Os Estados Unidos estão organizando um voo para retirar todo seus funcionários diplomáticos e outros cidadãos americanos que não podem sair de Wuhan, epicentro do coronavírus na China, que está com restrições de mobilidade por conta de uma política de segurança adotada pelo governo chinês. Washington espera fazer um vôo direto para São Francisco na terça-feira, 28, segundo informação do departamento de Estado neste domingo, 26.

Os Estados Unidos têm um consulado em Wuhan, cidade onde a grande maioria das infecções e mortes do novo coronavírus foram registradas. "O local é extremamente limitado e, se não for possível transportar todas as pessoas, será dada prioridade a quem tiver mais em risco", afirmou.

Outros países prevêem evacuações da cidade e sua região, em quarentena desde quinta-feira. A França anunciou que planeja evacuar seus cidadãos de ônibus, mas ainda não definiu uma data.

O fabricante de automóveis da PSA, com fábricas em Wuhan, disse que seus trabalhadores estrangeiros serão evacuados para Changsha, uma cidade localizada a mais de 300 km ao sul de Wuhan. /AFP