Estados Unidos testam vacina para novo coronavírus

Autoridades de saúde dos Estados Unidos disseram ontem que começaram experimentos clínicos para testar o medicamento antiviral da Gilead Sciences, o remdesivir, em pacientes hospitalizados com o novo coronavírus.

LEIA TAMBÉM > Brasil confirma 1º caso de novo coronavírus em paciente de 61 anos em São Paulo

O primeiro participante do experimento é um americano que foi repatriado após ter sido colocado em quarentena no navio de cruzeiro Diamond Princess, que ficou isolado no Japão, e o estudo está sendo conduzido no Centro Médico da Universidade de Nebraska em Omaha, conforme o National Institutes of Health (NIH).

Ainda ontem, a farmacêutica Moderna informou que mandou frascos da vacina experimental contra o coronavírus chamada ARNm-1273 para o NIH em Bethesda, no Estado de Maryland.

Ao todo são onze países com casos confirmados da doença Covid-19, são eles: Itália, Áustria, Croácia, Espanha, Suiça, França, Alemanha, Bélgica, Suécia, Inglaterra e Finlândia.