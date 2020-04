Estou com o novo coronavírus. E agora? Saiba as orientações

BRASÍLIA – Em milhares de casos de contaminações pela covid-19, não é necessário que a pessoa que contraiu o vírus permaneça em um hospital. A orientação é que o paciente fique em isolamento em sua casa, tomando as devidas precauções de segurança para si próprio e para a sua família.

Mas como fazer isso, na prática? Como funciona esse isolamento domiciliar? É possível conviver no mesmo ambiente com uma pessoa que está contaminada? O que é seguro? Quais os riscos para a família e como evitar que outras pessoas sejam contaminadas?

Uma série de medidas de segurança deve ser tomada para que o paciente se recupere logo, sem oferecer riscos para sua família. O especialista Anderson Sena Barnabé, doutor em epidemiologia pela Universidade de São Paulo (USP) e professor da Universidade Cruzeiro do Sul, ressalta a importância de higienizar as áreas de contato sanitário com solução de hipoclorito de sódio (água sanitária), principalmente pias, lavatórios e vaso sanitário.

“Os cuidados com a higiene pessoal também devem ser redobrados, com banho morno e lavagens das mãos frequentemente com sabonetes adequados para a pele, assim evitamos o ressecamento e, consequentemente, a diminuição do número de lavagens”, diz Barnabé.

Ele chama atenção ainda para a alimentação. “É um dos fatores primordiais para a recuperação. Faça uma alimentação com consumo de frutas, verduras e muita água, para manter o metabolismo adequados. Só devemos lembrar que a higienização das hortaliças deve ser redobrada. É preciso atenção com a intoxicação de origem alimentar, que pode agravar o quadro da infecção pela covid-19.”

O biólogo chama a atenção ainda para quem for manipular esses alimentos. “A pessoa deve se atentar para a desinfecção, higiene básica das áreas de produção (cozinha) e higiene pessoal.”

Veja abaixo as orientações que o especialista em epidemiologia e o Ministério da Saúde dão para que o paciente e sua família superem o problema sem correr riscos: