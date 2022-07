Estudo aponta que o câncer se espalha de noite; entenda como funciona

Os tumores malignos surgem em um único local de nosso corpo. Os tumores que aparecem em outros lugares, chamados de metástases, são filhotes do tumor original. O aparecimento de metástases ocorre porque células do tumor original se soltam, caem no sangue e são transportadas até outros locais onde se fixam e geram novos tumores. Atualmente é possível identificar e contar as células tumorais no sangue que aparecem sozinhas ou em pequenos grupos.

Até agora se acreditava que elas se soltavam constantemente do tumor, espontaneamente ou devido a algum trauma. A novidade é que os cientistas descobriram que a maior parte delas se solta e circula no sangue durante a noite. Muito poucas são encontradas durante o dia.

Os cientistas obtiveram permissão para coletar amostras de sangue de 30 mulheres com diferentes estágios de câncer de mama. Metade das amostras foi coletada da noite, quando a paciente estava dormindo, e metade durante o dia. Em cada amostra as células tumorais foram identificadas e contadas. Para surpresa dos cientistas 78,3% de todas as células foram encontradas nas amostras coletadas durante a noite.

Os cientistas decidiram investigar esse fenômeno em detalhe usando camundongos. Células tumorais humanas foram transplantadas para o tecido adiposo presente no abdômen de camundongos.

Nesses animais o processo de formação de metástase é bem conhecido. As células também se soltam do tumor e colonizam outros órgãos. Novamente amostras de sangue foram coletadas durante a noite (quando os camundongos descansam) e durante o dia. O resultado foi idêntico. Durante o dia um número pequeno de células se desprende e circula no sangue, mas esse número aumenta durante a noite.

Nosso corpo e o dos camundongos se comportam de maneira diferente durante o dia e de noite. É o que chamamos de ritmo circadiano. A liberação de hormônios e inúmeros outros fenômenos seguem nosso ciclo circadiano. Tudo indica que a liberação de células dos tumores também segue esse ciclo. Assim os cientistas resolveram estudar se as células liberadas durante o dia eram diferentes das células liberadas durante a noite.

Essa comparação demonstrou que os genes expressos nesses dois grupos de células são diferentes. Se as células diurnas e noturnas liberadas pelos tumores são diferentes, será que elas têm a mesma capacidade de se fixar em outros tecidos? Isso foi estudado inoculando cada um desses grupos de células em camundongos e observando quantas metástases aparecem. O resultado mostra que células liberadas à noite formam metástases, mas células liberadas de dia praticamente não formam metástases.

Esse é o primeiro relato desse fenômeno e é bom lembrar que o estudo foi feito com tumores de mama e grande parte dos dados foi obtido em camundongos. Resta descobrir se esse fenômeno é geral. Se ele ocorre em mulheres com os diferentes tipos de câncer de mama e se ele ocorre em outros tumores.

Essa descoberta é importante porque nos ajuda a compreender o fenômeno da metástase e tem aplicações práticas no curto prazo. Talvez seja uma boa ideia concentrar os tratamentos quimioterápicos nos horários em que essas células existem em maior número e com maior potencial de provocar metástases. Realmente parece que as células cancerosas são notívagas. Mais uma razão para perdermos o sono.

Mais informações: The metastatic spread of breast cancer accelerates during sleep. Nature