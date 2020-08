Estudo mostra que remdesivir tem benefício marginal em casos moderados de Covid-19

Pacientes de covid-19 moderadamente doentes viram seu estado melhorar após tomarem por cinco dias o remédio remdesivir, da Gilead Sciences Inc, mas um tratamento de 10 dias não mostrou benefícios e o remédio não encurtou significativamente as internações, de acordo com novos dados.

Leia Também Onda de frio no País traz alerta para aglomerações e disseminação do novo coronavírus

A análise com 600 pacientes, publicada nesta sexta-feira (21) pela publicação científica Journal of the American Medical Association, revelou que os pacientes moderadamente doentes tratados com o medicamento antiviral por até cinco dias tiveram uma probabilidade consideravelmente mais alta de melhora quando comparados àqueles que receberam um tratamento padronizado – mas pesquisadores disseram que que a importância clínica do benefício é incerta.

Atualmente, o remdesivir é usado mediante autorização de emergência da Agência de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos (FDA) para o tratamento de pacientes hospitalizados com casos graves de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. No início deste mês, a Gilead registrou um pedido de aprovação total da FDA para o remédio. O remdesivir, que um teste com pacientes graves de covid-19 mostrou diminuir o tempo de recuperação hospitalar, está na linha de frente da batalha contra a pandemia.

A FDA também pode autorizar o uso do remédio para pacientes hospitalizados com sintomas moderados da covid-19, apesar dos novos dados, informou um alto executivo da empresa fabricante do remdesivir nesta sexta-feira.