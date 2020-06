EUA aprovam primeiro jogo de videogame de ‘terapia digital’ para transtorno de déficit de atenção

WASHINGTON - As autoridades de saúde dos Estados Unidos aprovaram o primeiro tratamento baseado em um jogo de videogame para crianças com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), uma amostra da tendência de “terapia digital” e do uso de aplicativos e software para tratar certos transtornos.

A agência reguladora de drogas e alimentos dos EUA (FDA) disse nesta segunda-feira, 15, que aprovou a venda com prescrição do jogo EndeavorRX, da empresa de tecnologia de saúde Akili Interactive, para crianças de oito a 12 anos que foram diagnosticadas com TDAH.

A agência afirmou que se trata da primeira terapia digital destinada a tratar o TDAH, assim como a primeira terapia baseada em jogos aprovada para qualquer tipo de doença. O jogo, feito para melhorar a função cognitiva, faz parte de um programa que também pode incluir outros tipos de terapia, medicamentos e programas educativos.

“O EndeavorRX oferece uma opção não farmacológica para melhorar os sintomas associados ao TDAH em crianças, e é um exemplo importante da área de expansão da terapia digital”, disse Jeffrey Shuren, diretor do Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica da FDA.

A terapia digital foi aprovada para certos tratamentos, como os de transtornos de dependência, e está sendo testada para várias outras enfermidades, que vão desde as dores crônicas até a ansiedade.

O EndeavorRX permite às crianças controlar personagens de desenhos animados em uma espécie de prancha, e é projetado para direcionar e ativar sistemas neurais através de estímulos sensoriais e desafios motores para melhorar o funcionamento cognitivo.

“Estamos orgulhosos de fazer história hoje com a decisão da FDA”, celebrou Eddie Martucci, diretor executivo da Akili.

“Com o EndeavorRX, estamos utilizando a tecnologia para ajudar a tratar uma doença de maneira completamente nova, já que focamos diretamente na função neurológica com um medicamento que parece entretenimento”.

A aprovação do EndeavorRX aconteceu após estudos que envolveram 600 crianças diagnosticadas com TDAH. Segundo a empresa, a pesquisa descobriu que, depois de quatro semanas de tratamento com EndeavorRX, um terço das crianças não tinha mais um déficit de atenção mensurável em ao menos uma medida objetiva, e aproximadamente metade dos pais viu uma mudança significativa nas dificuldades cotidianas de seus filhos.