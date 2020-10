Faculdade de Odontologia da USP faz 120 anos com proposta de modernização curricular

SÃO PAULO - No ano em que ela nasceu, o presidente do Brasil era Campos Sales e a primeira linha de bondes elétricos era inaugurada em São Paulo, onde os primeiros imigrantes chineses desembarcavam para iniciar o cultivo de chá. Era 1900 e no dia 1º de dezembro foi oficializado o começo do ensino de Odontologia no Estado. Ganhava vida, ali, o curso de arte dentária na Escola Livre de Pharmácia, que mudou de nome algumas vezes, de endereço, e mais tarde se dividiria para consolidar a Faculdade de Odontologia da USP (FOUSP), que agora completa 120 anos.

Em mais de um centenário de história, a instituição formou cerca de 11 mil cirurgiões-dentistas e concedeu títulos de mestre e doutor a 3,5 mil profissionais. O atual diretor, Rodney Garcia Rocha, fez graduação, mestrado e doutorado na escola superior e dos 50 anos de relacionamento com a faculdade, 45 são como professor. Em todo esse período, ele presenciou importantes momentos.

“Testemunhei a implantação dos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), vi a crescente produção científica da faculdade, com publicações em revistas científicas de impacto nacional e internacional, o crescimento no número dos laboratórios de pesquisa (30 atualmente) e a introdução da teleodontologia como disciplina”, relata. O docente também participou das estratégias da reitoria da USP para inclusão social por meio de programas de cotas sociais e étnico-raciais para o ingresso nas graduações.

Rocha manifesta satisfação ao informar que o Serviço de Documentação Odontológica da USP é considerado a maior e melhor biblioteca de Odontologia da América Latina. “Convivo, na rotina diária, com meus mestres e colegas docentes com quem aprendi muito em vivências e conhecimentos”, diz. Para ele, ser diretor da faculdade que o formou “é uma honra, também um privilégio”.

Pela segunda vez à frente da FOUSP, Rocha fala das novas propostas para o ensino, com maior flexibilização curricular. A modificação começou ainda na primeira gestão (2009-2013), quando se ampliou o curso para dez semestres no período integral e se manteve o noturno com 12 semestres.

“Tem-se a proposta de modernização curricular, que procurará avançar nas evidências mais atuais do conhecimento odontológico, levando em consideração as particularidades regionais do País e as institucionais da USP, com um ‘core curriculum’ para a formação generalista do cirurgião-dentista”, explica o diretor.

O plano abrange a inserção de disciplinas optativas eletivas e de atividades complementares, além da possibilidade de o estudante completar a formação conforme o perfil individual. Facilidades serão permitidas por meio do agrupamento de conteúdos em eixos temáticos, reduzindo as duplicidades, de forma sequencial e de complexidade crescente. O planejamento da flexibilização, porém, programado para o início de 2021, está temporariamente suspenso devido às mudanças no calendário escolar por força da pandemia.

Na pós-graduação, o trabalho é para fortalecer ainda mais os programas por meio da integração dos grupos de pesquisa de modo que os bem sucedidos auxiliem os mais iniciantes. Outras medidas para os próximos anos são aumentar a articulação dos programas com instituições, empresas e setores produtivos da sociedade, permitir que mais professores e pós-graduandos tenham experiências em outros Estados e fora do País, além de políticas de empreendedorismo.

O novo coronavírus também pode interferir no modelo de ensino de agora em diante. “Alguns dos impactos desta pandemia, provavelmente, atingirão as atividades na FOUSP. Dentre elas, necessidade da continuidade do ensino das aulas teóricas de forma remota e a reavaliação das competências para incorporação das variações do ensino a distância de forma permanente”, cita Rocha. De modo negativo, ele afirma que haverá diminuição da produtividade científica, de professores e alunos. Em especial, no seguimento dos projetos de pesquisa.

Ponto alto da instituição, o serviço odontológico gratuito prestado à comunidade vai seguir, dentro das medidas de segurança. São aproximadamente 148 mil atendimentos ao ano realizados por estudantes de graduação e pós.

Principais momentos da FOUSP

Em 120 anos, a Faculdade de Odontologia da USP formou cerca de 11 mil cirurgiões-dentistas

1900: Em 1º de dezembro, a então Escola Livre de Pharmácia aprovou a criação da disciplina de prótese dentária. Junto com outras matérias, foi criado o curso completo de arte dentária.

1902: A Escola Livre de Pharmácia, localizada na Rua Brigadeiro Tobias, nº 1, passou a ser denominada Escola de Pharmácia, Odontologia e Obstetrícia de São Paulo.

1904: Em 5 de novembro, foi lançada a pedra fundamental do novo edifício da escola, que ficaria na Rua Três Rios, 363, no Bom Retiro. O prédio foi inaugurado em 12 de outubro de 1905.

1920-1932: Escola vive processo generalizado de deterioração devido a uma legislação que resultou na perda da equiparação federal. Em 1931, um decreto federal levou à extinção de todas as escolas estaduais de odontologia.

1932: Por intervenção do governo do Estado, houve o sequestro dos bens da escola. O médico Benedito Montenegro reorganizou o funcionamento da instituição, que reiniciou as atividades com o nome de Faculdade de Farmácia e Odontologia.

1933: A faculdade já contava com a equiparação federal e em 19 de dezembro o Estado assumiu a administração do local.

1934: O governador de São Paulo, Armando Salles de Oliveira, funda a Universidade de São Paulo em 25 de janeiro e a faculdade é incorporada a ela com o nome de Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade de São Paulo.

1935: Em 25 de novembro, foi fundado o Centro Acadêmico XXV de Janeiro.

1962: Os cursos de Farmácia e Odontologia são separados e dão origem a instituições diferentes: a Faculdade de Farmácia e Bioquímica, hoje conhecida como Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e a Faculdade de Odontologia da USP.

1963: O professor Mendel Abramowicz é o primeiro a receber o título de doutor pela FOUSP.

1982: A FOUSP é transferida para o campus da Cidade Universitária Armando Sales de Oliveira em condições precárias e aos poucos, pois a construção do prédio foi realizada em diferentes etapas.

2006: Em 11 de julho, é inaugurada a nova clínica odontológica, que foi transferida do Hospital Universitário para as dependências da FOUSP.

2009-2013: Sob direção do professor Rodney Garcia Rocha, a faculdade inicia uma reestruturação curricular, e o curso é ampliado para 10 semestres no período integral e se mantém o período noturno com 12 semestres.