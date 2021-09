Falta de AstraZeneca para 2ª dose atinge 70% dos postos de vacinação em São Paulo

Cerca de 70% dos postos de vacinação estão sem a vacina da AstraZeneca para segunda dose na manhã desta quarta-feira, 22, na cidade de São Paulo. O problema, que atinge 378 unidades, já tinha acontecido nas últimas semanas e havia sido resolvido com a chegada de novos lotes do imunizante, mas voltou a ocorrer. A Prefeitura disse ter recebido novas doses no início do dia e o problema deve ser amenizado à tarde.

O desabastecimento atinge 17 postos drive-thru, 13 mega postos, 329 unidades básicas de saúde (UBS), 18 postos volantes e o parque Villa Lobos. O problema atinge unidades de todas as regiões, incluindo a UBS Santa Cecília, UBS José de Barros Magaldi (Itaim Bibi), UBS Vila Prudente e UBS Parelheiros. Os dados são do site "De Olho Na Fila", mantido pela Prefeitura, e foram tabulados pelo Estadão.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde disse que "podem ocorrer faltas pontuais em algumas unidades devido à grande procura", mas que a rede municipal está remanejando as doses entre os locais de vacinação. A pasta informou ter recebido 212.445 doses de AstraZeneca nesta manhã para entrega imediata aos postos.

Essa não é a primeira vez que os postos de vacinação da capital paulista ficam sem o imunizante. No dia 9 de setembro, metade dos postos estavam sem a vacina da AstraZeneca, problema que persistiu até semana passada. Para evitar prejuízos à imunização, o Estado autorizou a aplicação de uma segunda dose de Pfizer em quem já tinha recebido a primeira de AstraZeneca. De acordo com a SMS, a medida continua valendo.