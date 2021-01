Falta de oxigênio no AM mobiliza rede de solidariedade na internet; veja como doar

Com o agravamento da situação da covid-19 em Manaus e a falta de oxigênio para pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva, um grupo de artistas, personalidades e influenciadores iniciaram uma campanha para arrecadação de recursos e cilindros.

Uma das primeiras personalidades a se manifestar e propor uma campanha foi o humorista Whindersson Nunes. Em sua conta de Twitter, ele replicou a campanha "SOS AM" - A saúde precisa da nossa ajuda".

"Providenciando 20 cilindros de 50L de oxigênio pra distribuir nas unidades mais urgentes em Manaus! Alô meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nos recebe com carinho né, vamos retribuir?", escreveu Whinderson.

Imediatamente após a postagem, uma corrente de solidariedade espalhou-se entre artistas e anônimos. Ao longo do dia, o comediante foi informando seus seguidores sobre os artistas que estavam colaborando:"Tirullipa 10 cilindros de 50L/ Tatá Werneck 10 cilindros 50L", enumerou. "Marília Mendonça, Safadão", continuou.

O escritor Paulo Coelho também entrou na campanha: "Preciso do número da conta. Pode acrescentar + 20 cilindros assim que souber onde enviar dinheiro. Não tenho WhatsApp . Parabéns pela iniciativa".

O influenciador Felipe Neto também participou da campanha e tuitou: " Mais 28 cilindros comprados! (12 de 50l e 16 de 40l), com logística de envio. Eu estou emocionado aqui, só Deus sabe o quanto essas pessoas estão trabalhando desde ontem pra viabilizar esses envios".

Boa notícia! Conseguimos viabilizar a compra de 50 cilindros de 50L e entrega em Manaus ainda hoje (máximo amanhã). É muito difícil. Mobilização gigante. O avião só consegue levar 50. Ajudaram: @brunogagliasso @thelminha @fabiunascimento @mariagadu @otaviano — Felipe Neto (@felipeneto) January 15, 2021

Whindersson chegou a convocar o cantor Gusttavo Lima para colaborar com a logística da entrega: " Alô @gusttavo_lima se conseguir a logística pra levar os cilindros me dá um alô que tem gente na bala aqui pra doar!" O artista também afirmou que irá contar com o apoio do irmão para distribuição dos cilindros.

Galera meu irmão Marcos q mora em Manaus vai cuidar de distribuir nos hospitais pequenos e nós interiores que tbm estão precisando! Ele está em contato com a galera das doações lá! Jorge e Mateus e Alok entraram pesado na doação, vai acontecer — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

Em um dos seus tuítes, o artista conta do seu carinho por Manaus: " Eu tenho um carinho especial por Manaus porque foi uma das primeiras cidades a me dar moral como artista, nunca me esqueço, me ajudou a ser o artista que eu sou hoje", escreveu.

Como doar?

As doações são recebidas por Ongs, coletivos e associações de Manaus.Como Doar para as instituições que se uniram na campanha:

SOS AM

Projeto Somar Pix: Telefone 92 981038708

Responsável: Italo Malveira

Transferência Bradesco

Ag: 0320

CC: 0822268-1

CPF: 908.105.542-91

Nome: Italo de Oliveira Malveira

*

Instituto Ágape Manaus

Para mais informações, ligue: (92) 99498-8675

Pix: suelenaraujo8@gmail.com (@institutoagapemanaus)

Transferência Banco do Brasil

Ag: 4218-8

Conta: 41109-4

CPF: 020.981.512-41

Nome: Suelen Karoline Prestes Araújo

*

ONG Bora Ajudar

Para mais informações sobre conta bancária, ligue: (92) 98134-0832.

Pix: CPF: 910764712-34 (Gustavo Melo Medeiros)

*

Mais Amor Manaus

Para informações gerais e sobre conta bancária ligue (92) 98134-0832.

Pix: projetomaisamormanaus@gmail.com (Cezar Mirabel)

*

Salaada Solidário

Para mais informações ligue: (92)98134-0832.

Pix: telefone (92) 981340832

Transferência Caixa Econômica

Ag.: 1457

Conta: 57691-3

CNPJ: 01.285.730/0027-88

Responsável: Moradia e Cidadania (Poupança)

Nubank

Ag.: 0001

Conta: 5009932-1

CPF:881.924.822-00

Nome: Thiago Gonçalves Lara Souto

*

Amor sem Caô

Para mais informações ligue: (92) 98157-8588

Pix: CPF 792908412-49 (Sarah Georgia de Figueiredo)