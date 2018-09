Farmácias e drogarias são autorizadas a aplicar vacinas em SP

SÃO PAULO - As farmácias e drogarias da capital vão passar a integrar a rede de locais para vacinação na cidade de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as unidades poderão ser cadastradas no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) para ter o licenciamento sanitário para realizar o serviço de imunização.

A capital já conta com a lei municipal nº 16.739/2017, que regulamenta a aplicação das vacinas nesses estabelecimentos. A pasta informou que houve uma mobilização da secretaria com o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) e a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) para viabilizar o cadastramento junto ao Ministério da Saúde.

"Hoje, há no município cerca de 5 mil estabelecimentos e a expectativa é de que aquelas farmácias e drogarias interessadas em realizar a atividade de vacinação possam ser licenciadas e iniciar brevemente o atendimento", informa a secretaria.

O cadastro no CNES é fundamental para que esses estabelecimentos possam acessar o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) e computar as doses aplicadas.

"É importante ressaltar que se trata de uma opção para quem deseja se vacinar. O atendimento disponibilizado nestes locais é particular", informa a pasta.

A análise e a concessão das licenças sanitárias para que o serviço seja realizado em farmácias e drogarias serão feitas pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa). Além do preenchimento de formulários e entrega de documentos, os estabelecimentos vão passar por inspeção sanitária.