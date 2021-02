Fila de carros marca início de vacinação contra covid-19 em drive-thru na capital

SÃO PAULO - Centenas de veículos formaram fila em frente ao estádio do Pacaembu na manhã desta segunda-feira, 8, primeiro dia de funcionamento da vacinação contra a covid-19 pelo formato drive-thru. O foco é nas pessoas com mais de 90 anos, cuja imunização foi antecipada para a última sexta-feira, 5. Metade dessa população já recebeu a vacina.

Leia Também Brasil quer doar 1 milhão de testes de covid quase vencidos ao Haiti

Secretária na área de saúde, Carolina Coelho Garusi, de 44 anos, mora perto do Pacaembu e esperou na fila por cerca de uma hora. Ela levou a avó Sophia Leite Vicedomini, de 96 anos, para ser imunizada.

"Foi tranquilo diante de tudo isso que a gente está passando. Minha avó tem 96 anos e dificuldade para se locomover. Foi melhor para ela e para a gente."

Por volta das 11h15, um funcionário informou ao Estadão que quase 1.500 doses já tinham sido aplicadas.

Segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB), o investimento para essas unidades, que estão reforçando o trabalho de imunização realizado nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em quatro Centros Escola da capital, é de R$ 350 mil. A expectativa da gestão municipal é de investir R$ 24,5 milhões para vacinar a população da cidade de São Paulo.

Os cinco postos de vacinação no sistema drive-thru funcionam das 8h às 17h.

"Nós antecipamos a vacinação das pessoas acima de 90 anos, já que tínhamos as vacinas distribuídas. Na sexta e sábado, mais de 16 mil, o que significa a metade (dos idosos com mais de 90 anos), foram vacinados", diz Covas.

O balanço da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado neste domingo, 7, informou que 16.360 idosos com mais de 90 anos já foram vacinados contra a covid-19. O público-alvo dessa etapa da campanha é de 32.837 pessoas.

A partir desta terça-feira, 9, de acordo com o prefeito, está prevista a vacinação dos profissionais de saúde que não estão na linha de frente e têm mais de 60 anos: "São os profissionais que trabalham em consultórios, algo em torno de 80 mil na cidade de São Paulo, que podem se vacinar nas UBSs ou nos cinco drive-thrus."

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

A partir da próxima segunda-feira, 15, está prevista a vacinação dos idosos com mais de 85 anos, mas ela pode ser antecipada. O secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido informou em entrevista ao Estadão que pretende negociar com o governo do Estado a antecipação da vacinação para os cerca de 70 mil idosos desta faixa etária.

Além do Pacaembu, outros quatro pontos receberam postos nesse modelo: o Estádio Neo Química Arena Corinthians, na zona leste; no portão 9 (KRF) do Autódromo de Interlagos, na zona sul; no Centro de Exposições do Anhembi, pela entrada na rua Olavo Fontoura, portão 38, na zona norte; e na Igreja Boas Novas, na rua Marechal Malet, número 611, na Vila Prudente, na zona leste.