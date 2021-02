Filha diz que idosa em Goiânia só recebeu vacina após denunciar que dose tinha ficado na seringa

Em Goiânia, a idosa Floramy de Oliveira Jordão, de 88 anos, se apresentou para a vacinação na quinta-feira, 10, e a enfermeira injetou a agulha no braço dela, mas não inocolou o imunizante. A cena foi registrada pela filha, Luciana Jordão, de 57 anos. “Eu estava filmando e percebi na hora que ela não tinha aplicado, pois a vacina estava toda na seringa. Questionei e ela admitiu que não tinha injetado. Disse que foi um erro e vacinou de novo”, contou. A prefeitura apura o caso e a profissional foi afastada.

Segundo ela, a mãe ficou muito nervosa com o problema e com a repercussão do caso. “Ela foi picada pela agulha duas vezes, ao invés de uma.” A Secretaria Municipal de Saúde informou que a enfermeira foi afastada da campanha de vacinação contra a covid-19 e ainda responde a processo administrativo.

Ainda segundo a pasta, os elementos já colhidos indicam que a profissional não agiu de má-fé. “Embora seja uma profissional experiente, tudo aponta para falha humana não intencional”, disse a administração municipal.

O caso levou a um reforço nos procedimentos de segurança. Supervisores passaram a acompanhar todo o processo e foi incentivada a presença de acompanhantes da pessoa idosa no momento da vacinação. “Como a vacinação está sendo feita em sete escolas, em locais amplos e arejados para evitar aglomeração, inclusive pelo sistema drive-thru, não é possível ter câmeras em todos os locais, mas os supervisores acompanham e registram tudo”, disse a pasta.

Até esta quinta, haviam sido aplicadas 5.314 doses na capital goiana, incluindo idosos acamados. Idosos, profissionais de saúde e indígenas estão entre os grupos prioritários da campanha nacional de vacinação contra a covid-19.