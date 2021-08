Fiocruz aponta interrupção na queda de casos de síndrome respiratória aguda grave

RIO - O Boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado nesta quarta-feira, 18, aponta um cenário de interrupção na queda do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e possível retomada do crescimento. Atualmente, quase todos os registros de Srag são causados pela covid-19. As capitais de São Paulo e Rio, entre outras, apresentam tendência de aumento a longo prazo.

O trabalho se refere à semana epidemiológica número 32, de 8 a 14 de agosto, e tem como base de dados o Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe). Segundo o levantamento, oito capitais apresentam tendência de aumento do número de casos a curto prazo. Elas são Belém, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Macapá, Maceió e Palmas. Outras quatro, além de Rio e São Paulo, têm tendência de crescimento a longo prazo. São Curitiba, Florianópolis, Fortaleza e Porto Alegre.

Outro indicador do novo InfoGripe é o de transmissão comunitária. Além de apresentar sinais claros de interrupção de queda e começo de crescimento em diversos locais, os valores semanais em todo o País seguem elevados.

Todos os Estados apresentam pelo menos uma macrorregião com níveis de transmissão extremamente elevado, alto ou superior. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro estão na primeira classificação.

“Tal situação manterá o número de hospitalizações e óbitos em patamares altos, caso não haja nova mobilização por parte das autoridades e populações locais”, alertou o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes.

Segundo o especialista, diante dessa tendência de aumento em várias capitais, é preciso reavaliar a flexibilização das medidas de prevenção. Ele alertou ainda que as iniciativas contra a doença só devem ser adotadas quando a tendência de queda for generalizada. Ela também deverá se manter por tempo suficiente para que o número de novos casos atinja valores significativamente baixos. Só assim as ações preventivas deverão ser afrouxadas.