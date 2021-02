Fiocruz confirma chegada de 2 milhões de doses prontas da vacina de Oxford nesta terça-feira

RIO — A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou no início da tarde que irá receber nesta terça-feira, 23, o lote com dois milhões de vacinas contra covid-19 prontas do Instituto Serum, um dos centros produtores do imunizante Oxford/AstraZeneca na Índia.

A iniciativa é parte de uma estratégia paralela à produção de vacinas a partir da chegada do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), com o objetivo de contribuir com o fornecimento de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS). A campanha de vacinação foi suspensa em algumas cidades do País devido à falta de imunizante.

As vacinas devem chegar em São Paulo às 6h55min de terça-feira em um voo da companhia Emirates. O avião saiu de Mumbai às 2h de Brasília (10h30min no horário local) e fará escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Além das doses prontas, a Fiocruz informou que está previsto para o sábado, 27, a chegada de mais dois lotes de IFA, com o equivalente de insumo para produção de cerca de 12 milhões de doses da vacina.

Em janeiro, outras duas milhões de doses da vacina já tinham sido importadas da Índia. No total, dez milhões de doses prontas devem chegar ao País.

Produção própria

A Fiocruz também trabalha na produção local das vacinas Oxford/AstraZeneca. Segundo o acordo com a farmacêutica anglo-sueca, a Fiocruz vai produzir 100,4 milhões de doses de vacinas até julho, a partir de um IFA importado. A primeira remessa desse insumo já chegou ao Bio-Manguinhos e o primeiro milhão de doses produzido na Fiocruz tem entrega prevista para o período de 15 a 19 de março./COM AGÊNCIA BRASIL