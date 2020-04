‘Fiquem em casa, não é uma gripezinha’, postou jovem de 27 anos antes de morrer por coronavírus

Segunda-feira, 6 de abril. No mesmo dia que o País ficou em alerta com a crise política em Brasília entre o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o presidente Jair Bolsonaro, um jovem desconhecido, morador de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, esperava um leito de internação em um hospital público após ser diagnosticado com o novo coronavírus.

Já era a quarta vez que Diogo Azeredo Polo Boz, com 27 anos e nenhuma doença crônica, procurava uma unidade de saúde em cinco dias. Nas três primeiras, como tinha apenas febre e tosse, foi medicado e mandado para casa.

Na quarta, Diogo já sentia falta de ar e teve de ser internado. Naquela mesma manhã, enquanto esperava a transferência para um hospital, postou em sua página no Facebook um relato desesperado. “É horrível, uma tosse que não para. Te impossibilita de respirar e te faz ter dores que você não imaginaria. Não aguento mais essas dores, ficar em uma sala de isolamento para poder melhorar e nada mudar. Qualquer coisa que você faça, já fica cansado, sem ar. Se cuidem, fiquem em casa, não é gripezinha. É real e está muito perto de todos.”

Foi a última mensagem de Diogo nas redes sociais, no último dia que a dona de casa Eromar Azeredo Polo Boz, de 55 anos, viu o filho. “Ele foi internado às 11 horas em um hospital que é referência para covid, então não podia receber visitas nem ficar com nada, nem celular. A única forma de receber notícias era ir ao hospital todo dia, às 15 horas, para falar com os médicos”, conta Eromar.

Até quinta-feira, 9 de abril, Diogo seguia em tratamento, consciente, com máscara de oxigênio, mas sem precisar de respirador. Na tarde daquele dia, no horário da visita, o médico informou a mãe do jovem que Diogo seria entubado. “Ele me disse que tinha explicado para o meu filho que ia colocar o tubo para ele não sofrer muito, porque, mesmo com a máscara de oxigênio, ele estava cansando muito, fazendo força para conseguir respirar, então decidiram entubar, mas nunca achei que ele não sairia de lá.”

Apenas 12 horas depois, na madrugada de sexta-feira, 10 de abril, Eromar recebeu uma ligação do hospital. Com insuficiência respiratória grave por causa da pneumonia provocada pelo coronavírus, Diogo teve uma parada cardiorrespiratória e não aguentou. Na data em que o jovem morreu, Sexta-feira Santa, Brasília também continuava em destaque por embates políticos. O presidente Bolsonaro saía às ruas da capital para visitar comércios e criticar o isolamento imposto por Estados.

Em Osasco, Eromar cuidava dos trâmites da liberação do corpo de Diogo, sem direito a velório nem enterro por causa do risco de contaminação. O jovem foi cremado. As cinzas, conta a mãe, serão entregues em 24 de fevereiro à família, um dia depois da data que o rapaz completaria 28 anos.

Eromar continua inconformada com a perda rápida e precoce do filho, mas se revolta ainda mais ao ouvir comentários de quem defende que a abertura da economia é mais importante que a contenção do vírus. “Vou ao supermercado e vejo gente falando que quer trabalhar, que a economia não pode parar. Eu preferia ficar na miséria do que ter perdido meu filho. Dinheiro, coisas materiais, a gente conquista. Meu filho não volta mais.”