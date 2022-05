Fórum Estadão Think debate prevenção a bronquiolite e pneumonia

SÃO PAULO - No outono e no inverno, os hospitais observam um aumento na quantidade de crianças internadas - principalmente menores de dois anos - em razão do vírus sincicial respiratório (VSR). Pertencente ao gênero Pneumovirus, o VSR é um dos principais agentes da infecção aguda nas vias respiratórias. O vírus atinge brônquios e pulmões, ocasionando doenças como bronquiolite e pneumonia.

No entanto, o fato de as famílias terem ficado isoladas nas suas casas em 2020 e 2021 - em razão da pandemia do novo coronavírus - reduziu a quantidade de crianças que tiveram contato com o VSR, o que fez os casos se acumularem mais cedo neste ano.

Na próxima quarta-feira, 18, o Fórum Estadão Think apresenta o evento "A bronquiolite e a pneumonia podem atacar até dentro de casa - evite que seu guerreiro tenha que lutar contra o VSR", patrocinado pela AstraZeneca. Além de especialistas que vão abordar sinais e sintomas, prevenção e riscos de agravamento, famílias que enfrentaram a doença também vão compartilhar suas histórias.

Em crianças com até dois anos de idade, o vírus é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 20% das ocorrências de pneumonia.

Não há vacinação contra o VSR. Somente no caso das crianças prematuras nascidas com até 28 semanas de gestação ou com fator de risco como bebês com displasia broncopulmonar e cardiopatias congênitas, um programa do Ministério da Saúde disponibiliza o palivizumabe, anticorpo específico contra o vírus sincicial, aplicado uma vez por mês durante cinco meses, antes do período de maior circulação do vírus, para evitar formas graves da doença.

Desta forma, a principal ferramenta para se evitar o contágio é por meio da prevenção. Entre as medidas estão: evitar ambientes pouco ventilados e com aglomerações, manter cuidados básicos de higiene e evitar o contato das crianças com adultos com sinais da doença.

Em caso de sintomas, é importante procurar atendimento médico. Somente o profissional de saúde pode confirmar a doença e prescrever o tratamento correto.

Durante o diagnóstico, o médico leva em conta o quadro clínico do paciente, assim como a necessidade de realizar exames de sangue e coletar secreções do nariz e da garganta, por exemplo, para identificar a presença do vírus. Também pode ser solicitada a realização de uma radiografia do tórax.

Para esclarecer dúvidas sobre sinais e sintomas, além de formas preventivas para que as famílias evitem a doença, o evento realizado pelo Fórum Estadão Think conta com a participação de médicos especialistas e influenciadores que discutem e orientam sobre o tema.

As vagas presenciais para acompanhar o evento no Unibes Cultural (Rua Oscar Freire, 2.500, Sumaré) são limitadas. Também é possível acompanhar o evento de forma online clicando aqui .

Para interagir com os palestrantes, acesse este link e mande suas perguntas.

Sintomas da bronquiolite:

Secreção nasal

Espirros

Tosse seca

Febre baixa

Dor de garganta

Dor de cabeça

Chiado no peito

Dificuldade ao respirar

Sintomas da pneumonia: