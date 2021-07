Frio e tempo seco trazem riscos à saúde; veja cuidados

A frente fria anunciada para a semana vai fazer a temperatura cair em parte do País. São Paulo, por exemplo, tem previsão de mínima de 10ºC para esta quarta-feira, 28. Para alguns, isso pode significar problemas para respirar, gripes e resfriados, mas engana-se quem pensa que o motivo por trás desses sintomas é a diminuição da imunidade durante o frio.

Alexandre Okamori, alergologista pediátrico da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, explica que o aumento de casos de doenças que afetam o sistema respiratório acontece devido aos hábitos. "No frio, as pessoas também optam por ambientes pouco ventilados, que facilitam a transmissão de vírus e bactérias." O tempo seco e o aumento da poluição também podem ser fatores agravantes.

Para evitar a contaminação, é preciso tomar alguns cuidados. Segundo Cristina Abud, alergologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, algumas mudanças na rotina podem manter as doenças respiratórias longe. Confira as dicas:

Evite aglomerações

Essa dica já é velha conhecida após mais de um ano de pandemia, mas é válida para outras doenças transmissíveis como a influenza, o vírus da gripe. O ideal é evitar ambientes não ventilados e com muitas pessoas. Cristina Abud ainda recomenda o isolamento de pessoas gripadas ou resfriadas. Se precisar sair de casa, o ideal é usar máscara.

Cuidado com poeira e mofo

Durante o frio, é comum usar aquele cobertor ou casaco que estavam esquecidos no guarda-roupas, mas é recomendado que esses itens estejam limpos para evitar crises alérgicas. Segundo Cristina, isso também vale para objetos acumulados em quartos e brinquedos de pelúcia.

Para evitar a contaminação por doenças, as regras são as mesmas seguidas para a prevenção da covid-19: lavar as mãos sempre que possível e utilizar álcool 70 volumes para limpar o que for preciso.

Alimentação equilibrada e hidratação

Hábitos saudáveis são essenciais para que o corpo humano funcione corretamente. Por isso, ter uma alimentação balanceada, manter a hidratação do corpo, dormir bem e ter uma rotina equilibrada ajudam o organismo a se proteger contra ameaças. Para Cristina, essa é uma das chaves para garantir um sistema imunológico íntegro.

Além da covid, vacina da gripe em dia

Manter a vacinação em dia é importante durante todo o ano. Entretanto, com a maior circulação de alguns vírus durante o inverno, torna-se necessário manter o cartão de vacinas atualizado. Cristina destaca que, além da vacina para covid-19, a imunização contra a gripe não deve ser adiada, seguindo a ordem determinada pelo Programa Nacional de Imunização.