Fuzileiros especializados em guerra biológica ajudam a desinfectar aeroporto

LEIA TAMBÉM > Forças Armadas higienizam hospitais e ruas em Brasília

RIO - Fuzileiros navais auxiliaram funcionários do Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), a fazer uma desinfecção do aeroporto, na tarde desta sexta-feira, 24. Os fuzileiros integram o Grupamento de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR) da Marinha do Brasil. A limpeza é feita regularmente para auxiliar na contenção da pandemia de covid-19.

Antes da limpeza, ainda pela manhã, militares do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo e do Centro de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica da Marinha ministraram aulas teóricas sobre equipamentos de proteção individual (EPIs), aspectos básicos de defesa biológica, cuidados de saúde e primeiros socorros.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus