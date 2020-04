Geriatra tira dúvidas em live sobre cuidados com idosos em relação ao coronavírus

Como cuidar dos idosos durante a pandemia do novo coronavírus? Nesta segunda-feira, 13, o Estadão conversa ao vivo com a geriatra Fabíola Crescentini para responder questionamentos dos leitores sobre o tema. A live, que inicia a quinta semana de transmissões, acontece às 16 horas, no Facebook e no canal do YouTube do jornal.

O envio das perguntas deve ser feito por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavirus (clique aqui para entrar), espaço no Facebook para discussão e troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

O jornal disponibilizou seus principais conteúdos sobre a epidemia gratuitamente aos leitores que não são assinantes. Foi criado também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema.