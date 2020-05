Governador da Bahia segue São Paulo e antecipa feriados em Salvador e mais oito municípios

O governador da Bahia, Rui Costa, anunciou na tarde desta sexta-feira, em conjunto com prefeitos de 9 cidades baianas, a antecipação de feriados estaduais e municipais para a próxima semana. O objetivo é diminuir a circulação de pessoas e, consequentemente, a transmissão do coronavírus. Entre a segunda (25) e sexta-feira (29), será feriado em Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Jequié, Lauro de Freitas, Candeias, Ipiaú e Camaçari. A decisão foi anunciada ao vivo pelas redes sociais em videoconferência com os gestores municipais.

Os feriados estaduais de São João (24/06) e da Independência da Bahia (02/07) serão antecipados, respectivamente, para segunda (25) e terça-feira (26). Em Salvador, o feriado municipal em comemoração à padroeira da capital baiana, Nossa Senhora da Conceição da Praia, será antecipado de 8 de dezembro para a próxima quarta-feira, dia 27 de maio. Para os dias 28 e 29 de maio (quinta e sexta-feira), o Governo do Estado e a Prefeitura de Salvador publicarão decreto, simultaneamente, com a suspensão dos serviços não essenciais e serão permitidos apenas o funcionamento das agências bancárias, farmácias, supermercados e outros serviços relacionados a saúde. Desta forma, serão cinco dias de feriado em Salvador.

A decisão de antecipar feriados já havia acontecido em São Paulo, onde os feriados de Corpus Christi e Consciência Negra foram antecipados para quarta (dia 20) e quinta (21) e o feriado de 9 de julho para a segunda (25).

"Ontem, em reunião com o prefeito de Salvador, secretários de Saúde do estado e do município, fizemos várias projeções conjuntas e chegamos à conclusão de que precisaríamos de uma iniciativa mais forte. Hoje nós queremos anunciar que, em Salvador e mais oito municípios da Bahia, estaremos conjuntamente com a medida de interromper serviços não essenciais de segunda a sexta-feira da semana que vem para garantir, portanto, uma queda na taxa de contaminação. Esse não funcionamento ocorrerá com antecipação dos feriados, seguindo o que o estado de São Paulo fez”, afirmou Rui Costa, por meio de transmissão pelas redes sociais.

A medida pode se estender para outros municípios da Bahia. Rui Costa explicou porque a decisão incluiu até agora em Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Jequié, Lauro de Freitas, Candeias, Ipiaú e Camaçari.

“Foram municípios que têm mais de 100 casos confirmados. Isso não significa que outros municípios ou prefeitos que queiram aderir a essa medida se entende que seu município está também com taxa alta, apesar de menos de 100, poderá aderir”, disse Rui Costa.