Governador de Pernambuco confirma diagnóstico de coronavírus

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), informou na noite desta segunda-feira, 18, que testou positivo para o novo coronavírus. Ele relatou por uma rede social que começou a sentir sintomas na manhã desta segunda e se submeteu ao exame. Câmara ressaltou que iniciará um isolamento rígido e que acompanhará remotamente as ações contra a doença no Estado.

"No início dessa manhã de segunda-feira, apresentei sintomas e fui orientado a fazer o exame para covid-19. Agora, no início da noite, recebi o exame e ele deu positivo. Vou iniciar então o isolamento rígido, tomar todas as precauções necessários e seguir todas as orientações médicas. O gabinete de crise continua instalado, trabalhando. Vamos acompanhar remotamente todas as ações necessárias para livrar Pernambuco da covid-19", declarou o governador.

De acordo com boletim do Ministério da Saúde, Pernambuco tem 20 mil casos com 1,6 mil mortes, sendo o quinto Estado com mais casos, em dados absolutos. Há uma semana, a capital e outras quatro cidades foram submetidas a um lockdown, com restrição na circulação de pessoas e veículos. O País soma 254 mil casos, com 16,7 mil mortes.

Mais cedo, o governador de Roraima, Antônio Denarium (PSL), havia confirmado o diagnóstico de coronavírus. "Hoje amanheci sintomático, com um pouquinho de febre e tosse, com sintomas leves, e testei positivo para o coronavírus. Estou passando bem e vou continuar trabalhando de casa, atendendo a todas as demandas do Governo do Estado de Roraima", afirmou Denarium.