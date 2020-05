Governador do Amapá prorroga lockdown no Estado por mais 5 dias

SÃO PAULO - O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), estendeu por mais cinco dias o lockdown (isolamento total) vigente no Estado desde 19 de maio, anunciou ele em uma rede social na noite desta quinta-feira, 28. Dessa forma, a população continua com a determinação de permanecer em casa e se deslocar pelas ruas apenas em caso de necessidade dos serviços essenciais. Góes acrescentou que o governo já prevê um plano de flexibilização, que vai depender do resultado final das medidas restritivas.

A decisão de estender o isolamento total no Estado veio após "muitas reuniões" com órgãos de controle, como o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o Poder Judiciário, além de discussões com os prefeitos de todas as cidades. Góes mencionou também que a extensão é uma "recomendação da equipe epidemiológica, médica, científica para não perdermos o que nós conquistamos nesses dez dias em resultado em termos de saúde pública".

Leia Também Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

"Avaliando os resultados desses dez dias de lockdown, principalmente os bons frutos colhidos, a gente quer agradecer muito à população do Estado a adesão a este isolamento mais rígido socialmente, que significa salvar muitas vidas", afirmou o governador. Dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quinta-feira mostram que o Amapá é o 14º Estado com mais casos do novo coronavírus no País, com 8.152 casos e 198 mortes.

O lockdown em todo o Amapá segue, assim, até terça-feira, 2, mas Góes afirmou que há perspectiva de apresentar um plano de flexibilização dessas medidas de distanciamento social. "[Apresentar] um plano, uma perspectiva, dependendo da avaliação final deste resultado, de iniciarmos alguma flexibilização a partir da sexta-feira, dia 5, para que a gente comece aos poucos a voltar à normalidade no Estado do Amapá", disse.

O governador reforçou que a prorrogação, que vai totalizar 15 dias de lockdown, foi recomendada pelos profissionais da área de vigilância em saúde e de assistência em saúde. "Então, é uma questão técnica, muito bem embasada com esses pareceres que nós recebemos e que nós temos sempre nos pautado para tomar decisão em relaçaão à política de saúde pública durante a pandemia", afirmou.