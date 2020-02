Governador critica presidente da Federação de Indústrias de Goiás por rechaçar quarentena

SÃO PAULO - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), criticou a posição do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), o ex-deputado emedebista Sandro Mabel , por se opor à recepção, no Estado, dos brasileiros repatriados de Wuhan, na China, após a epidemia do novo coronavírus. Pelo Twitter, o governador afirmou que Mabel é "mercenário, canalha e desumano".

Mais cedo, a Fieg divulgou nota afirmando preocupação com a hospedagem dos 34 brasileiros em Anápolis. Segundo o texto assinado por Mabel , "o governo goiano erra ao aceitar a instalação da base de quarentena do coronavírus em Anápolis". Para ele "a população goiana não suportaria outro trauma como o que ocorreu com o acidente com o Césio 137 (em 1987)".