Governadores do NE comemoram aval para Sputnik V, mas criticam limite para 1% da população

Governadores do Nordeste comemoraram a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de autorizar na sexta-feira, 4, a importação da vacina Sputnik V, em caráter excepcional e temporário. Parte das autoridades estaduais, no entanto, criticou o limite imposto pelo órgão de só poder usar o imunizante contra a covid-19 em até 1% da população. Os gestores estiveram reunidos de forma virtual neste sábado, 5, para tratar da vacinação.

A Sputnik V, desenvolvida na Rússia, teve a importação solicitada por seis Estados do Nordeste: Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Piauí. Em abril, a Anvisa negou o pedido por faltarem dados de eficácia, segurança e qualidade do imunizante, mas os governos recorreram da decisão. Em nova análise, nesta semana, a diretoria colegiada agência decidiu liberar a vacina, mas com uma série de restrições.

Segundo o voto do relator Alex Machado Campos, da Diretoria 5 da Anvisa, o quantitativo autorizado deve ser de no máximo 1% do público-alvo. Dessa forma, a Bahia pode importar o maior volume, de 300 mil doses, seguida por Pernambuco (192 mil), Ceará (183 mil), Maranhão (141 mil), Piauí (66 mil) e Sergipe (46 mil).

É apenas o início, mas depois de muita luta conseguimos aprovação para importar e aplicar a Sputnik V. A quantidade autorizada pela Anvisa está muito abaixo da real necessidade. Agora, é batalhar para fazer chegar logo o que foi aprovado e vacinar nosso povo. Vacina salva vidas. — Rui Costa (@costa_rui) June 5, 2021

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), usou o Twitter para comemorar o aval do órgão regulador, mas reclamou do volume de doses autorizado. “É apenas o início, mas depois de muita luta conseguimos aprovação para importar e aplicar a Sputnik V”, escreveu. “A quantidade autorizada pela Anvisa está muito abaixo da real necessidade. Agora, é batalhar para fazer chegar logo o que foi aprovado e vacinar nosso povo. Vacina salva vidas.”

Presidente do Consórcio Nordeste e governador do Piauí, Wellington Dias (PT) também comentou nas redes sociais a decisão da Anvisa. “Ainda que com uma pequena quantidade de doses liberadas, a aprovação da nossa agência reguladora destaca que a vacina é segura e eficaz”, postou.

A Anvisa aprovou o uso e importação da vacina Sputnik V, comprada pelos estados do Nordeste e Norte. pic.twitter.com/yxaAgf7O9S — Wellington Dias (@wdiaspi) June 5, 2021

A reunião da diretoria colegiada da Anvisa, na verdade, não tratou de uso emergencial ou de registro do imunizante no Brasil. Embora a área técnica argumente que há “lacunas” em informações necessárias para esse tipo de autorização, a sugestão acatada foi de estabelecer uma série de condicionantes para “mitigar riscos”.

Entre as limitações, a agência estabeleceu que podem receber a vacina apenas adultos, de 18 a 60 anos, sem comorbidade, exceto grávidas, puérperas e mulheres que desejam engravidar nos próximos 12 meses. Caso a Sputnik seja reprovada por avaliação futura ou haja registro de fato adverso grave, a Anvisa pode suspender imediatamente a avaliação.

Após o aval com restrições, governadores e secretários do Consórcio Nordeste e do Consórcio da Amazônia Legal, com representantes do Norte e Centro-Oeste, se reuniram para tratar da importação. “Nós temos lutado há muitos meses para que a vacinação avance rapidamente”, afirmou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), após a reunião. Segundo afirma, o Estado tem 4,5 milhões de doses compradas do imunizante. “Os governadores conversaram sobre os próximos passos, visando à execução desses contratos.”

No vídeo, falo sobre reunião dos governadores neste sábado, tratando acerca da liberação da vacina Sputnik e os próximos passos visando ao atendimento dos procedimentos técnicos orientados pela Anvisa. Quanto mais vacinas, mais vidas salvas >> pic.twitter.com/C8nd0k1tgW — Flávio Dino (@FlavioDino) June 5, 2021

Governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB) afirmou que “acelerar o ritmo da imunização é urgente”. "Estamos analisando todos os aspectos relevantes para que a utilização de mais esse imunizante nos ajude a ampliar a vacinação da nossa população com segurança, eficácia e obedecendo todos os protocolos sanitários. Vacinas salvam vidas."

Já o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), postou que o grupo marcará uma agenda com o Fundo Soberano russo para acompanhar os próximos passos. "Somente com a vacinação em massa conseguiremos superar esse momento difícil de pandemia."

A publicação de Santana acompanha uma foto da reunião online. Nela, é possível verificar a participação dos governadores Helder Barbalho (MDB), do Pará; Mauro Mendes (DEM), do Mato Grosso; Renan Filho (MDB), de Alagoas; João Azevedo (Cidadania), da Paraíba, além de Rui Costa e Wellington Dias.

Entre os secretários estaduais de Saúde, é possível identificar André Longo, de Pernambuco, Ismael Alexandrino, de Goiás, e Carlos Lula, do Maranhão, além de Eduardo Corrêa Tavares, secretário de Planejamento do Amapá. Também foi possível identificar representantes do governo do Rio Grande do Norte, assim como do secretário executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas.