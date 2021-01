Governadores planejam destinar 5% das vacinas contra a covid-19 ao Amazonas

BRASÍLIA - Governadores devem ceder 5% das próximas vacinas contra a covid-19 entregues ao SUS para o Amazonas, Estado que enfrenta colapso no sistema de saúde com a explosão de internações e falta de oxigênio para pacientes.

Segundo o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), o acordo foi feito no Fórum dos Governadores e há também aval do Ministério da Saúde. A cota do Amazonas deve ainda beneficiar municípios da divisa com o Pará. Segundo o governador paraense, Helder Barbalho (MDB), essa área enfrenta forte avanço da doença.

“Amigo Wellington e demais governadores, nossa situação é de fato muito preocupante e logo irá atingir outros estados. E agradeço imensamente a todos pelo apoio nesse sentido", disse o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC). As mensagens dos governadores foram encaminhadas à imprensa pela assessoria de Wellington Dias.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial de 6 milhões de doses da Coronavac, lote já distribuído, e de 2 milhões de unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca, que chegam nesta sexta-feira, 22, ao Brasil. A agência ainda discute nesta sexta a liberação de outras 4,8 milhões de doses da Coronavac.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a anunciar na quinta-feira, 21, que voltaria a Manaus, cerca de uma semana após uma passagem do general e de sua equipe pelo Amazonas que ficou marcada pela pressão ao uso de medicamentos sem eficácia contra a covid, como a cloroquina.

Ao dizer que voltaria à região, Pazuello alegou que o governo federal tinha feito "tudo" que havia sido pedido e que ações estavam "a cargo" do governo local. A nova viagem não teria data para retorno, mas foi cancelada horas após a declaração de Pazuello. O ministro, nesta sexta-feira, 22, irá recepcionar as 2 milhões de doses prontas da vacina de Oxford/Astrazeneca que foram importadas da Índia.