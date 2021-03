Governo de SP prorroga fase emergencial até 11 de abril e anuncia vacinação para 68 anos de idade

O governo de São Paulo anunciou durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira, 26, que a vacinação de pessoas com 68 anos contra o coronavírus começa a partir do próximo dia 5. A fase emergencial do Plano SP também foi prorrogada até 11 de abril. Acompanhe a abaixo:

Mais cedo, o governador João Doria (PSDB) anunciou uma vacina brasileira produzida pelo Instituto Butantan, a Butanvac, cuja expectativa é que seja distribuída a partir de julho deste ano. A partir de hoje, a capital paulista começa um período de dez dias em recesso, devido aos feriados municipais antecipados por Bruno Covas (PSDB). Outras regiões como o Grande ABC resolveram seguir as mesma medida.

Em resposta ao possível fluxo de turistas, os prefeitos da Baixada Santista já se anteciparam e anunciaram lockdown, que começou na última terça e se estende até o próximo dia 4.