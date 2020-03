Governo de São Paulo estima 45 mil casos de coronavírus na Grande SP em 4 meses

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

SÃO PAULO - O governo do Estado de São Paulo prevê que 45 mil pessoas serão infectadas pelo novo coronavírus em quatro meses na região metropolitana de São Paulo, das quais 10 mil precisarão de leitos de UTI. O cenário foi apresentado a médicos do Instituto do Coração (InCor), unidade que deve ceder leitos para atender doentes infectados pela covid-19, por Fábio Jatene, diretor do Serviço de Cirurgia Torácica do Instituto, citando números de David Uip, coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus do Estado de São Paulo.

"Este áudio é verídico, e é cabeça de cirurgião cardíaco. É decorrente de uma reunião e, dentro de estratégia, nós planejamos. (Precisamos) guardar duas considerações. Isso não acontece de uma vez, tem sazonalidade. O Incor tem uma UTI, que treinará todas as unidades. Ele (Jatene) falou de cenários do que podem acontecer. Essa conta de 1% não é em cima de 26 milhões, você elenca as pessoas acima de 50 anos", afirmou Uip em coletiva nesta quinta-feira.

De acordo com informações de pessoas presentes na reunião, o governo estima que o número de casos confirmados “vai explodir” no País a partir de agora e que dificilmente a rede de saúde vai dar conta de atender todos os casos graves.

Alguns hospitais de referência já estão sendo preparados para o cenário de emergência. Um andar inteiro do Hospital das Clínicas de São Paulo já estaria com seus 75 leitos de UTI reservados para doentes com infecção pelo coronavírus.