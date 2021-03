Governo de Sergipe fecha praias no fim de semana e impõe toque de recolher

ARACAJU - O governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciou nesta segunda-feira, 15, o endurecimento das medidas de combate à covid-19 em Sergipe. A principal delas é o toque de recolher entre 20h às 5h, que começa nesta quarta-feira, 17, e vai até domingo, 21.

Além disso, as praias estarão fechadas no fim de semana, nos dias 20 e 21. A ideia do governador era também suspender o ponto facultativo do feriado do aniversário de Aracaju, que acontece nesta quarta, mas não será possível. Isso porque o ponto facultativo está previsto na Lei Orgânica da capital.

Na próxima segunda-feira, 22, haverá nova reunião com o comitê técnico-científico. O governador não descarta a possibilidade de lockdown caso os números da doença no Estado não melhorem. Segundo dados do governo local, Sergipe tem mais de 159 mil casos e 3,1 mil mortes pela covid-19. A situação nos hospitais é crítica: entre os leitos de UTI adultos, a rede privada já chegou a 102,3% de ocupação, enquanto a rede pública possui taxa de 85,3%.