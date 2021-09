SP começa a aplicar 3ª dose a partir de segunda e quer imunizar maiores de 60 anos até outubro

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), apresentou em coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira, 1º, o calendário de vacinação da terceira dose contra a covid-19 para idosos e imunossuprimidos. De acordo com o cronograma, o governo estadual começará a imunizar com a dose adicional o público acima de 90 anos na próxima segunda-feira, 6. Já a vacinação de outros grupos maiores de 60 anos e de imunossuprimidos acima de 18 anos acontece nas semanas seguintes e se estende até o dia 10 de outubro.

Confira abaixo o cronograma de vacinação da terceira dose apresentado pelo governo de São Paulo:

06 a 12/09: pessoas com mais de 90 anos;

pessoas com mais de 90 anos; 13 a 19/09: pessoas de 85 a 89 anos;

pessoas de 85 a 89 anos; 20 a 26/09: pessoas de 80 a 84 anos e imunossuprimidos com mais de 18 anos;

pessoas de 80 a 84 anos e imunossuprimidos com mais de 18 anos; 27/09 a 03/10: pessoas de 70 a 79 anos;

pessoas de 70 a 79 anos; 04 a 10/10: pessoas de 60 a 69 anos.

A vacinação com a terceira dose, de acordo com o governo estadual, foi planejada para atender grupos acima de 60 anos que já tomaram a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses. Ainda assim, a coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula, explicou que podem ser feitos acertos no calendário, a depender das demandas dos municípios.

Segundo ela, se maiores de 60 anos completarem seis meses de vacinação somente após o dia 10 de outubro, "não há problema nenhum". "É sempre um processo contínuo, dinâmico", explicou a coordenadora do PEI. Para imunossuprimidos, o critério é outro. "Diferentemente da população de 60 anos ou mais, para esse público, nós vamos trabalhar com eles tendo completado o esquema vacinal, das duas doses ou da dose única, há pelo menos 28 dias", acrescentou.

A prefeitura de Piracicaba informou na segunda-feira, 30, que a cidade registrou a primeira morte em São Paulo causada pela variante Delta do novo coronavírus. O caso foi reportado à Secretaria de Estado da Saúde, que informou ao Estadão estar investigando os detalhes.

Até o momento, segundo o Ministério da Saúde, o Estado de São Paulo tem 757 casos confirmados da Delta. Classificada como variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde (OMS), ela é considerada mais transmissível do que outras cepas.

Dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa apontam que, proporcionalmente, São Paulo é o Estado que mais vacinou com a primeira dose, com 72,37% dos habitantes parcialmente imunizados. Enquanto isso, 37,18% da população do Estado recebeu duas doses ou dose única de vacinas anticovid.

A partir desta quarta-feira, a capital paulista passou a exigir o “passaporte da vacina” em eventos com mais de 500 pessoas. No setor de eventos, empresas correm com adaptações de última hora para atender a medida.