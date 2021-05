SP anuncia vacinação em grávidas, puérperas e adultos com comorbidades

O governo de São Paulo anunciou em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira, 5, a vacinação contra o coronavírus para grávidas com comorbidades e puérperas, a partir dos 18 anos, e adultos com comorbidades ou deficiência permanente entre 55 e 59 anos.

Gestantes com comorbidades e puérperas acima dos 18 anos começam a ser imunizadas a partir da próxima terça-feira, 11, assim como pessoas de 55 a 59 anos que tenham deficiência permanente. No dia seguinte, começa a vacinação em adultos de 55 a 59 anos com comorbidades. Ao todo, a nova fase de imunização deve atender 1,03 milhão de pessoas em São Paulo.

Para compravar a gravidez, as gestantes com comorbidades podem apresentar a carteira de acompanhamento médico, o pré-natal ou o laudo médico. Para puérperas, basta levar a declaração de nascimento da criança.

Para adultos de 55 a 59 anos e para gestantes acima dos 18 anos que tiverem comorbidades, a condição poderá ser comprovada através da apresentação de exames, receitas, relatórios médicos ou prescrições, assim como o cadastro pré-existentes nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Já pessoas que tiverem alguma deficiência permanente precisam apresentar o comprovante do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Ainda na semana passada, o Instituto Butantan anunciou o início da produção da Butanvac, vacina contra a covid-19 desenvolvida no País com tecnologia de cientistas dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a imunização em professores de 47 anos ou menos está paralisada em todo o Estado, e sem previsão de ser retomada.

Abaixo, confira as comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde e que serão contempladas durante a vacinação em São Paulo: