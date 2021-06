Vacinação em SP: confira o novo calendário de imunização anunciado pelo governo estadual

SÃO PAULO - O governo de São Paulo anunciou neste domingo, 13, a antecipação em 30 dias no calendário de vacinação contra a covid-19 no Estado. Com a mudança, toda a população com mais de 18 anos deve estar imunizada até o dia 15 de setembro.

"Esta antecipação significa mais de 7 milhões e 450 mil pessoas na faixa etária entre 40 e 59 anos que entram imediatamente no programa de vacinação já neste mês de junho, disse o governador João Doria (PSDB). O grupo seria vacinado no mês de julho.

Doria afirmou que o Estado de São Paulo deve ser o primeiro a imunizar a população apta a receber a vacina.

"Estamos a três meses do dia da esperança. Tenho confiança de que, neste Natal, as famílias estarão reunidas, os amigos poderão se abraçar, as pessoas poderão voltar a viver com cautela, com cuidado, sempre se protegendo e protegendo aos demais, mas a história começa a mudar e a esperança começa a chegar definitivamente ao Brasil."

Apesar do clima do otimismo, Doria destacou a importância de não se esquecer das mortes ocorridas por causa da disseminação do vírus no País. "Mas eu lamento que quase 500 mil brasileiros não terão a oportunidade para celebrar. Nós temos de chorar a morte de quase meio milhão de brasileiros. Quantos poderiam ter sido salvos se tivéssemos comprado mais vacina e tivéssemos iniciado mais cedo a vacinação, como nós sempre apregoamos aqui em São Paulo?"

A coordenadora de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Regiane de Paula, destacou a importância da vacinação contra covid-19 e pediu que a população não tente escolher qual imunizante vai receber.

“Todas as vacinas são boas, excelentes. Não há porque escolher, nós só devemos fazer essa escolha no caso das gestantes”, afirmou. “Lembrando que para as grávidas são recomendadas as vacinas do Butantan e vacina da Pfizer”, explicou a representante. Conforme divulgado, a partir de segunda-feira, 14, o Estado terá à disposição quatro tipos de vacinas: do Butantan, da Fiocruz, da Pfizer e da Janssen. Esta última teve a aprovação da agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos (FDA, sigla em inglês) para o envio de 3 milhões de doses para o Brasil neste sábado, 12.

Na última quarta-feira, 9, a gestão estadual anunciou que o calendário para pessoas acima de 18 anos foi antecipado em 15 dias, fazendo com que a previsão de oferta da primeira dose para a população geral passasse de 31 de outubro para o dia 18 do mesmo mês.

Também no último dia 9, a gestão Doria anunciou a antecipação da vacina para profissionais da educação básica com 18 anos ou mais, que começou na sexta-feira, 11. O grupo é estimado em 363 mil pessoas.

Com as atualizações, o cronograma de vacinação fica assim:

Adultos sem comorbidades, de 50 a 59 anos: 16 a 22 de junho (3 milhões de pessoas)

16 a 22 de junho (3 milhões de pessoas) Adultos de 43 a 49 anos: 23 a 29 de junho

23 a 29 de junho Adultos de 40 a 42 anos: 30 de junho a 14 de julho

30 de junho a 14 de julho Adultos de 35 a 39 anos: 15 a 29 de julho

15 a 29 de julho Adultos de 30 a 34 anos: 30 de julho a 15 de agosto

30 de julho a 15 de agosto Adultos de 25 a 29 anos: 16 a 31 de agosto

16 a 31 de agosto Adultos de 18 a 24 anos: 1º a 15 de setembro

Doria enfatizou a importância da vacinação de toda a população paulista para a retomada da economia. Conforme anunciou o governador, a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado para 2021 é de 7,6%.

“Se São Paulo cresce ele ajuda o Brasil a avançar, portanto a imunização dos que vivem aqui contribui muito para o ânimo, esperança e ativação econômica de todos os setores da economia do Estado e do País”, afirmou.

Em crítica ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o governador João Doria negou que governo federal tenha atuado para colaborar financeiramente com a produção das vacinas do Instituto Butantan.

“Eu quero esclarecer que o presidente da República não ajuda São Paulo, nunca ajudou ao longo desta pandemia e só prejudicou. Ele prejudicou o Brasil.”

Segundo o diretor do instituto, Dimas Covas, recentemente, o único apoio federal ao órgão tem sido a atuação do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, nas tratativas com o governo chinês para o fornecimentos de insumos para vacina.

“Após a posse do ministro França que isso tem acontecido, ele tem ajudado para que esses trâmites burocráticos sejam feitos muito rapidamente”, esclareceu.

Em relação à Butanvac, candidata a vacina do instituto que recebeu na semana passada a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a realização de testes clínicos, o governador explicou que este não será um imunizante para este ano, mas para 2022.

“Assim como a gripe, nós teremos que nos vacinar contra a covid-19 anualmente. A vantagem da Butanvac é que essa é uma vacina brasileira, produzida integralmente aqui, como insumos, envase, logística facilitada e custo reduzido”, afirmou.

A plataforma Vacinômetro, que permite acompanhar o número de vacinados no Estado, mostra que foram aplicadas 18.785.749 doses de vacina desde o início da campanha, das quais 13.026.324 foram a primeira dose e 5.759.425, a segunda.

No Estado, de acordo com dados divulgados neste sábado, 12, foram contabilizados 3.449.577 casos da doença e 117.887 óbitos desde o início da pandemia.