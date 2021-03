SP anuncia usina para garantir oxigênio a pacientes de covid; média diária de mortes aumentou 35,4%

O governo de São Paulo anunciou durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, 22, que vai criar uma usina de oxigênio em Ribeirão Preto, para atender a demanda de pacientes do coronavírus no Estado, que completa uma semana na fase emergencial do Plano SP. A iniciativa é uma parceria com a Ambev e com a Copagaz, com previsão de lançamento em 10 dias.

Leia Também Estado de SP seguirá diretriz do Ministério da Saúde de não reservar segunda dose da Coronavac

Em reunião com empresários nesta manhã, o governador João Doria teria mobilizado a iniciativa privada para aumentar a produção e distribuição de oxigênio no Estado. De acordo com o governo, a Ambev será a responsável por criar a usina e teria se comprometido a doar integralmente a produção diária de 120 cilindros de oxigênio. Ao mesmo tempo, a Copagaz ficará responsável por usar a sua frota para o transporte e logística dos cilindros, atendendo as redes estadual, municipal, filantrópica e privada.

Hospital covid

O vice-governador Rodrigo Garcia anunciou que Hospital de Vila Penteado, na Zona Norte da capital, passará a atender apenas pacientes do coronavírus, com 196 novos leitos, sendo 141 de enfermaria e outros 55 de UTI. A unidade faz parte da expansão anunciada pelo governo no início do mês.

Leitos para o coronavírus

Garcia afirma que o governo federal continua descumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal para financiar leitos de UTI em São Paulo e que, até o momento, a verba repassada para o Estado cobre apenas 20% dos leitos.

Avanço da pandemia

De acordo com os dados apresentados na coletiva, a média diária do Estado aumentou 17,7% em novos casos da covid-19, 18,8% nas internações e 35,4% no número de óbitos, quando comparada com a da semana epidemiológica anterior.

Entrega de vacinas

Nesta manhã, o Instituto Butantan entregou mais 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde, totalizando 25,6 milhões de doses repassadas até agora ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Mais cedo, o secretário estadual da Saúde Jean Gorinchteyn afirmou que São Paulo seguirá as novas recomendações do Ministério da Saúde para não reservar doses da vacina contra o coronavírus para uma segunda aplicação. Ou seja, a nova diretriz prioriza a primeira aplicação dos imunizantes, sem guardar a segunda dose necessária para a vacinação completa