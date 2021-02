Butantan vai antecipar para agosto entrega de 54 milhões de doses de vacina para Ministério da Saúde

SÃO PAULO - O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira, 17, que o Instituto Butantan vai antecipar em um mês a entrega das 54 milhões de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde, que formalizou as compras das doses na noite desta segunda-feira, 15. A entrega estava prevista para setembro. Doria afirmou ainda que uma nova remessa do lote das primeiras 46 milhões de doses será encaminhada para o ministério na próxima semana.

"A partir do dia 23, vamos entregar 426 mil doses por dia para o Ministério da Saúde. Em oito dias, vamos chegar a 3,4 milhões de doses e esperamos não parar, porque não temos mais problemas de matéria-prima. A partir de abril, vamos produzir mais, porque teremos à disposição uma fábrica que, no momento, está sendo usada para fabricação da vacina da gripe", explica Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan.

Segundo o governador, o primeiro lote, de 46 milhões de doses do imunizante contra a covid-19, deve ser entregue para distribuição por todo o País até abril. "Foi criada uma força-tarefa para a vacinação. O Instituto Butantan duplicou o número de profissionais que trabalham no envase da vacina. Passou de 150 para 300 profissionais que estão trabalhando praticamente 24 horas por dia e sete dias por semana."

Segundo balanço da Secretaria de Estado da Saúde, São Paulo contabiliza 1.938.712 casos confirmados da covid-19 e 56.960 mortes.

Todos os 645 municípios do Estado têm registro de ao menos um caso de infecção pelo vírus e 624 tiveram um ou mais óbitos.

Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn informou que São Paulo apresentou uma queda de 8% nas internações por covid-19. "O Estado teve queda pela quinta semana consecutiva no número de internações."

Ele diz que a pasta está acompanhando a situação de Araraquara, que está em lockdown, por causa do aumento de casos da doença e pela circulação da variante brasileira.

"Foram abertos 70 leitos em Araraquara e 96 leitos foram ampliados em Jaú. Temos ainda a possibilidade de contratação de leitos privados."

Gorinchteyn afirma que a nova variante brasileira, tanto em Araraquara e Jaú quanto em Manaus, tem mostrado um comportamento preocupante.

"Eles relatam a velocidade desse vírus de se transmitir de pessoa a pessoa e que pacientes jovens sem nenhuma doença de base estão apresentando formas graves e morrendo. Assim, os que estão negligenciando a doença, achando que podem perder só o paladar e o olfato, podem perder a vida."

De acordo com Gorinchteyn, entre os dias 12 a 16 de fevereiro, quando seria comemorado o carnaval, foram realizadas 6,9 mil inspeções em todo o Estado para verificar se o Plano São Paulo estava sendo cumprido, além de observar o respeito ao uso de máscaras e à regra de não permitir aglomerações.

"Foram realizadas 200 autuações e 19 localidades comerciais foram fechadas, incluindo festas clandestinas. Na cidade de São Paulo, foram 229 inspeções e 48 autuações, que tiveram apoio da Polícia Militar."

Alunos da rede estadual vão receber suporte psicológico

Durante a coletiva, Rossieli Soares, secretário de Estado da Educação, anunciou que os alunos da rede estadual vão receber suporte psicológico ao longo do ano letivo de 2021.

Serão 1 mil psicólogos que vão realizar atendimento virtual e, em caso de necessidade, presencial. O serviço estará disponível a partir desta terça-feira, 17, nas 5,1 mil unidades da rede. As aulas foram retomadas no último dia 8 e as escolas estão funcionando com 35% da capacidade.

"O profissional fará parte de dentro do planejamento das escolas. Vamos monitorar o uso e suporte e também a formação dos profissionais. Todas as escolas vão poder solicitar de duas horas a 20 horas do serviço por semana, dependendo do número de alunos das escolas. Será um investimento de R$ 60 milhões por 12 meses."