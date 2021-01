Governo de SP atualiza informações sobre o combate ao coronavírus; acompanhe

SÃO PAULO - O governo de São Paulo realiza na tarde desta segunda-feira, 11, coletiva de imprensa com atualizações sobre o combate ao coronavírus no Estado. A expectativa é que o governador João Doria e sua equipe atualizem os números da pandemia no Estado e falem sobre o processo de análise do pedido de uso emergencial da Coronavac, vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e produzida em parceria com o Instituto Butantã.

O instituto submeteu o pedido de uso emergencial à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na sexta-feira, 8, mas, no dia seguinte, após uma triagem dos documentos enviados, a agência informou que faltam informações para avaliar a solicitação. O órgão repassou ao Butantã a lista de documentos faltantes no próprio sábado, 9.

Leia Também Governo de SP vai apresentar índice de eficácia geral da Coronavac na terça

Na quinta-feira, 7, o governo de São Paulo realizou coletiva para anunciar que a Coronavac atingiu eficácia de 78% contra casos leves e de 100% contra casos graves, mas os dados são de apenas um recorte do estudo, como explicou ao Estadão o infectologista Esper Kallas, coordenador do centro de estudos da Coronavac no Hospital das Clínicas.

O índice geral de eficácia, referente a toda a amostra de voluntários, ainda não foi divulgado. A ausência de informações básicas fez com que cientistas externos criticassem a falta de transparência do Butantã na divulgação dos resultados da Coronavac.