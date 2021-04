SP começa a produzir hoje 1 milhão de doses da vacina Butanvac e cobra análise da Anvisa

O governo de São Paulo anunciou em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira, 28, que começa a produzir ainda hoje o primeiro lote de 1 milhão de doses da Butanvac, vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantan. De acordo com o governador João Doria (PSDB), a expectativa é que 18 milhões de doses estejam disponíveis ainda na primeira quinzena de junho e prontas para a distribuição, a depender do aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para os testes com o imunizante.

Dimas Covas, presidente do Butantan, afirmou que a capacidade de produção pode chegar a até 40 milhões de doses da Butanvac no segundo semestre deste ano, além das outras 18 milhões previstas para até 15 de junho. "Não dependemos em nada de importação e de licenciamento. Somos totalmente independentes. Poderemos atender o Brasil e até parte do mundo", declarou.

Na terça-feira, a Anvisa solicitou ao Instituto Butantan dados adicionais para avaliar a aprovação da Butanvac. Em nota, o Butantan disse que "manterá contato com o órgão regulador para viabilizar os esclarecimentos necessários ao seguimento do processo de autorização dos estudos clínicos de fases 1 e 2 da Butanvac".

Durante a coletiva desta tarde, Doria pediu "senso de urgência" à agência reguladora. "Menos burocracia e mais solidariedade", pediu o governador, afirmando que a produção da vacina pode chegar a até 100 milhões de doses até o fim do ano, a depender do aval para os testes.

"O que queremos da Anvisa é urgência nas suas exigências. O processo original [da Butanvac] foi submetido em 26 de março. Muitas das questões que vieram são relativas a processo produtivo e não ao estudo clínico, per se, portanto já poderiam ter sido solicitadas", afirmou Covas. "Queremos agilidade. Que ela faça as perguntas que tem que fazer no menor prazo possível. Para isso eles são contratados."

O Butantan também antecipou para a próxima sexta-feira, 30, a entrega do lote de 600 mil doses da Coronavac, prevista inicialmente para 3 de maio. Covas afirmou ter pedido à Sinovac, laboratório chinês responsável pelo envio do IFA, que aumentasse o volume do próximo carregamento de três para seis mil litros, suficientes para a produção de mais 10 milhões de vacinas.

Fase de transição

O governo de São Paulo anunciou a prorrogação da "fase de transição" do Plano SP, entre a vermelha e a laranja, por mais uma semana, até o próximo dia 9. A partir do sábado, 1º, o horário de atendimento para serviço e comércio também será ampliado, com permissão de funcionamento das 6h às 20h.

No último fim de semana, São Paulo flexibilizou ainda mais as aberturas da fase de transição, permitindo o atendimento presencial em bares e restaurantes, além da visita a parques públicos. Como o Estadão mostrou, a medida gerou uma variação entre o baixo movimento nos dias úteis e o desrespeito às medidas sanitárias no domingo.