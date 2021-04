Número de mortes por covid no Estado de SP cai 23% pela 1ª vez após 2 meses

Em atualização

O governo de São Paulo realiza coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 23, para detalhar as medidas de combate ao coronavírus. Neste sábado, 24, o Estado está autorizado a flexibilizar medidas de restrição, conforme a segunda etapa da fase de transição do Plano SP de reabertura da economia. Acompanhe a coletiva:

O vice-governador Ricardo Garcia anunciou que, pela primeira vez em dois meses, o Estado apresenta queda nos três indicadores: óbitos, casos e internações. Os óbitos apresentaram queda de 23% em comparação à semana anterior.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI na Grande São Paulo está em 79,2%. No Estado, o índice é de 81,1%, o menor em seis semanas. Os casos caíram 14,3% em comparação à semana anterior, o menor número em seis semanas. "Nós já vínhamos apresentando queda de internações há quatro semanas. É a primeira vez nesse período que temos queda nos óbitos. Esses dados nos trazem alento e esperança", disse o secretário de Saúde Jean Gorinchteyn.

O Instituto Butantan enviou na manhã desta sexta-feira solicitação à Anvisa para início dos testes em humanos da Butanvac. Em março o instituto ja tinha mandado um dossiê do desenvolvimento clínico da vacina. "Será a primeira vacina fabricada integralmente no Brasil, sem a necessidade de importação de matéria prima", anunciou Garcia.

Dimas Covas, diretor do Butantan, falou que a autorização solicitada é para os estudos de fase 1 e 2. O estudo será de comparabilidade: os pesquisadores vão comparar as respostas dessa nova vacina com as demais para demonstrar sua eficiência. A fase inicial vai testar a segurança da vacina, ou seja, os possíveis efeitos adversos relacionados a ela. Depois, vai verificar a imunogenicidade da vacina, a resposta imunológica que ela gera. "Se for superior nesses dois pontos, já poderemos pedir autorização para uso emergencial", disse Covas.

O Butantan estima que a fase de estudos deve durar 20 semanas. A partir da 16ª semana os primeiros resultados dos testes devem ser divulgados e o instituto vai poder pedir o uso emergencial do imunizante. Se tudo correr como o esperado, isso deve acontecer em setembro. Até julho o instituto pretende fabricar 40 milhões de doses da vacina que ficarão aguardando autorização da Anvisa para serem aplicadas.

Covas afirmou que quando a Anvisa aprovar o início do estudo, o Estado vai anunciar os locais onde o estudo será conduzido e como as pessoas podem participar dos testes. A vacina será testada em adultos que já foram vacinados, em adultos que já tiveram contato com o coronavírus e em adultos que nunca foram infectados pelo vírus. Não há data definida para que isso ocorra.

O Estado vai apoiar a vacinação dos municipios com R$ 33 milhões para a compra de insumos e o pagamento de equipes de atendimento de vacinação. Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de Imunização, disse que o Estado tem capacidade para vacinar um milhão de pessoas por dia. Para isso, precisa de mais vacinas.

A partir deste sábado estará liberado o funcionamento do setor de serviços no Estado, incluindo salões de beleza, restaurantes, academias e parques. Os estabelecimentos comerciais, salões de beleza, atividades culturais e restaurantes (consumo local) podem funcionar das 11h às 19h. As academias podem funcionar durante 8 horas por dia no intervalo entre as 6h e as 19h. Os parques podem funcionar das 6h às 18h.

O toque de recolher das 20h às 5h ainda está em vigor. Os estabelecimentos podem operar com capacidade de 25% e aplicação dos protocolos sanitários. Atividades administrativas não essenciais devem continuar em teletrabalho.