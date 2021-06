Doria diz que todos os adultos de SP serão vacinados até 31 de outubro; veja quando será sua vez

O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que todos os brasileiros acima de 18 anos residentes no Estado de São Paulo receberão pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19 até o fim de outubro. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 2.

O prazo para a imunização completa, com as duas doses, vai depender do tipo de vacina aplicada. O intervalo entre as doses de Coronavac é de quatro semanas, enquanto a segunda dose das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer é aplicada 12 semanas após a primeira. "Havendo sobras, nós disponibilizaremos vacinas para outros estados brasileiros que tenham necessidade", disse. Veja a programação da aplicação da primeira dose:

55 a 59 anos: 1º a 20 de julho;

Profissionais da educação: 21 a 31 de julho;

50 a 54 anos: 2 a 16 de agosto;

45 a 49 anos: 17 a 31 de agosto;

40 a 44 anos: 1º a 10 de setembro;

35 a 39 anos: 11 a 20 de setembro;

30 a 34 anos: 21 a 30 de setembro;

25 a 29 anos: 1 a 10 de outubro;

18 a 24 anos: 11 a 31 de outubro

A projeção é baseada nas informações do Ministério da Saúde. "Temos a certeza de que se a entrega for feita de acordo com aquilo que está projetado pelo ministério, e até com uma possível redução de doses, poderemos completar o calendário vacinal", disse Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunização.

O Estado de São Paulo comprou 30 milhões de doses da coronavac diretamente com a Sinovac. Segundo o governador, as doses devem chegar em setembro e poderão ser usadas para complementar a vacinação.

Doria também anunciou que a vacinação para pessoas com comorbidade e com deficiência será aplicada no dia 7 de junho. Pessoas acima de 18 anos com essas condições poderão se vacinar.

O governador também disse que a vacinação para professores entre 45 e 46 anos foi antecipada e começará no dia 9 de junho.

Doria pediu ao parlamento europeu e à presidência da União Europeia que autorizem a entrada de pessoas imunizadas com a Coronavac. O imunizante foi aprovado para uso emergencial pela OMS na terça, mas ainda não entrou na lista das vacinas que dão "luz verde" para os turistas entrarem na Europa. "Por enquanto, nós precisamos que a comissão europeia faça essa aprovação (da coronavac)", disse Patricia Ellen, secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Rui Curi, diretor-presidente da fundação Butantan, disse que mais seis mil litros de IFA para a produção da Coronavac será enviado ao País no dia 28 de junho. Isso será suficiente para produzir 10 milhões de doses.

Com o feriadão que começa nesta quinta, Doria fez um apelo para que a população não faça aglomerações. Até esta quarta, pelo menos 3.314.631 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no Estado e 112.927 pessoas morreram em decorrência da covid. Os leitos de UTI têm taxa de ocupação de 81,2% no Estado e 79,9% na Região Metropolitana de São Paulo.