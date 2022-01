Novas hospitalizações por síndrome respiratória dobram em um mês em SP

SÃO PAULO – A média móvel de novas hospitalizações diárias por síndrome respiratória aguda grave (Srag) dobrou em um período de um mês no Estado de São Paulo. O indicador, que compreende pacientes tanto de covid-19 quanto de influenza, saltou de 280 no dia 4 dezembro para 566 nesta terça-feira, 4, segundo dados disponíveis na plataforma Seade. O índice é apontado como um dos mais importantes pelo governo paulista para medir o avanço da pandemia e, mais recentemente, de internações por gripe.

Ainda que o apagão dos dados oficiais do governo federal impossibilite uma leitura mais ampla do cenário pandêmico, a piora de alguns índices e a maior procura por remédios têm ligado o alerta quanto ao avanço da covid-19 em São Paulo. Principalmente porque esse fenômeno tem se dado de forma paralela ao surto de gripe, que tem sobrecarragado os postos de saúde na capital paulista.

Coordenador-executivo do comitê científico que assessora o governo paulista, o médico João Gabbardo defendeu em coletiva realizada nesta quarta-feira, 5, que, em números absolutos, o quadro não coloca em risco a capacidade de atendimento prestado para pacientes de síndrome respiratória aguda grave no Estado.

"Mesmo que a gente tenha percebido uma movimentação maior nas internações – de fato, nesta última semana tivemos aumento de 30% nas internações – estamos partindo de um patamar muito baixo", disse Gabbardo. "Percentualmente, é bastante significativo, mas em números absolutos não coloca em risco a capacidade de atendimento que a rede de hospitais de São Paulo pode oferecer à população".

Dados da gestão paulista apontam que atualmente a taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia (UTI) no Estado é de 27,75%. Na Grande São Paulo, o indicador é de 34,81%.

De acordo com secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, houve aumento de atendimento de síndromes respiratórias especialmente nos pronto-socorros. "Esses quadros denotam claramente que as pessoas retiraram as máscaras, de uma forma muito abrupta, especialmente nos ambientes de confraternização, nos ambientes sociais... favorecendo, dessa forma, a transmissão", explicou.

Esse novo compartamento, somado ao avanço da variante Ômicron no País, teria aumentado os atendimentos de síndromes respiratórias. "A gente viu a presença de uma nova variante, a Ômicron, que hoje corresponde a 66% de todos os casos de covid detectados", disse o secretário. "Nós não tivemos um incremento tão significativo a ponto de nos preocupar, mas estamos agindo".

Segundo Gorinchteyn, o Estado está desacelerando a desmobilização dos leitos de covid, aumentando o acesso ao tamiflu, remédio voltado para o tratamento de influenza, e ampliando a testagem.

"Até dezembro, nós tínhamos disponibilizado aos 640 municípios 1,250 milhão testes. Desde ontem, mais 800 mil testes de antígeno para covid estão sendo distribuídos para que possamos fazer a detecção muito mais rápida", disse o secretário.

Conforme apontado pelo Estadão nesta quarta, a covid e a influenza fizeram com que as vendas de medicamentos antigripais nas farmácias disparassem nas últimas semanas. A procura por remédios para coriza, febre e dor de cabeça, muitos comercializados sem receita, triplicou em alguns estabelecimentos, na comparação com o mesmo período do ano passado.