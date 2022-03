SP antecipa vacinação da gripe para maiores de 80 anos; aplicação começa neste domingo

SÃO PAULO – A vacinação contra a gripe será antecipada para pessoas com mais de 80 anos no Estado de São Paulo. Conforme o governo paulista, idosos acima dessa faixa etária serão imunizados a partir deste domingo, 27. Anteriormente, a campanha estava prevista para começar no dia 4 de abril, data em que agora será iniciada a vacinação de idosos com mais de 60 anos e de profissionais da saúde.

A partir de 2 de maio, irão receber o imunizante contra a gripe crianças que têm entre 6 meses e 5 anos de idade e também gestantes e puérperas. No dia 9 do mesmo mês, serão vacinados indígenas, quilombolas, professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades. Grupos como policiais e trabalhadores do transporte coletivo poderão ser imunizados contra a gripe a partir de 16 de maio.

A expectativa do governo é vacinar 90% do público-alvo de mais de 16,6 milhões de pessoas, entre idosos, profissionais de saúde, professores, crianças, entre outros. "Neste momento, para os adultos, é possível fazer a vacinação da influenza concomitante à (vacinação da) covid-19", reforçou a coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.

A antecipação da campanha da gripe foi possibilitada pela entrega de doses pelo Instituto Butantan. A vacina contra a influenza é trivalente e 100% nacional, composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin – principal responsável por causar surtos de gripe no final do ano passado.

Calendário de vacinação contra gripe em SP

27 de março: idosos com mais de 80 anos;

4 de abril: idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde;

2 de maio: crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes e puérperas;

9 de maio: indígenas, quilombolas, professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades;

16 de maio: forças de segurança, Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.

Governo promove 'Domingão da Vacinação'

O governo anunciou ainda que irá promover neste domingo, de forma paralela ao início da vacinação contra a gripe, o 'Domingão da Vacinação', ação para tentar elevar a cobertura vacinal contra a covid-19 nas 645 cidades do Estado.

"Teremos 5 mil unidades básicas de saúde no Estado de São Paulo vacinando a população, (fazendo) principalmente a imunização de crianças de 5 a 11 anos", disse o governador João Doria (PSDB). "Mas também vamos proceder com a imunização com 4ª dose para pessoas com mais de 80 anos, e daquelas pessoas que eventualmente não tomaram sua 3ª dose."

"É uma grande oportunidade para que toda a família possa ir tomar a sua vacina", apontou Regiane de Paula, que reforçou que, até o momento, 65% das pessoas elegíveis para receber a 3ª dose foram até o postos.

Ela acrescentou que, segundo estudo da Fundação Seade, 35% dos pais ou responsáveis disseram que não levaram crianças para tomar a 2ª dose por falta de tempo. Nesse cenário, o objetivo do governo é promover a aplicação de doses das 7h às 19h de domingo, aumentando a cobertura vacinal.

Nesta segunda-feira, 21, conforme anunciado pelo governo, cidades paulistas começaram a aplicar a 4ª dose da vacina contra a covid-19 em idosos acima de 80 anos. Como requisito, eles necessitam ter recebido a 3ª dose há ao menos quatro meses.

Na cidade de São Paulo, idosos a partir 70 anos poderão tomar a 4ª dose da vacina a partir da próxima terça-feira, 29. A vacinação será feita com os imunizantes disponíveis. A ampliação para mais faixas ainda não foi anunciada pelo Estado.