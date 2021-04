Governo de SP autoriza reabertura de comércio a partir do próximo domingo, 18

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 16, a abertura do comércio a partir do próximo domingo, 18, numa flexibilização das medidas para o controle da transmissão do coronavírus em uma nova "fase de transição" do Plano SP, entre a vermelha e a laranja. Como o Estadão adiantou, as lojas podem abrir em horários reduzidos, e os cultos religiosos presenciais estão permitidos. O funcionamento de bares e restaurantes continua suspenso até o próximo dia 24, quando será autorizado com salões de beleza, atividades culturais e academias. A regra vale para todo o Estado.

A fase vermelha até então não permitia nenhuma abertura de comércio, ela só se daria na fase laranja. Secretários e o governador João Doria se reuniram na manhã desta sexta-feira, 16, para tomar a decisão final. Com ela, o comércio fica autorizado a funcionar entre as 11h e 19h, a partir do domingo, 18, até o próximo dia 23. Os cultos religiosos presenciais também estão habilitados, mas desde que respeitando a lotação máxima de 25% e com "aplicação de protocolos sanitários rigorosos". O toque de recolher, entre as 20h e 5h, continua valendo para todo o Estado.

A partir do próximo dia 24, estão autorizados bares e restaurantes, salões de beleza, barbearias e atividades culturais, como museus, clubes e parques, também respeitando o horário de 11h às 19h. Na mesma data, estará permitido o funcionamento de academias, em intervalos de 7h às 11h e de 15h às 19h. Apesar da flexibilização, essas atividades também precisam respeitar a lotação máxima de 25% e seguir a "aplicação de protocolos sanitários rigorosos".

O argumento do governo é o de que houve melhora nos números da pandemia nas últimas semanas, com taxas de ocupação dos leitos de UTI que hoje estão em 85,3%, no Estado, e 83,3%, na Grande São Paulo, abaixo dos índices observados no início deste mês, ambos superiores a 90%.

Ainda de acordo com os dados apresentados durante a coletiva desta tarde, a taxa de internações diárias pela covid está em queda no Estado desde 1º de abril, quando começou a diminuir cerca de 0,8% ao dia, até esta sexta-feira. Hoje, São Paulo tem 11.756 pessoas internadas em leitos de UTI, contra os 13.074 registrados no início do mês.

O Estado de São Paulo registra também até então 87.326 mortes e 2.722.077 casos confirmados pela covid. Há ainda cerca de mil mortes por dia, o dobro do que havia em meados de março, mas menos do que no início de abril.

O governo não apresentou hoje nenhuma mudança na área da educação, que foi liberada para voltar com 35% dos alunos por dia na semana passada. A rede estadual reabriu na quarta-feira e a maioria da particular já na segunda-feira. Alguns colégios de elite preferiram continuar fechados, mas devem informar novas medida após os anúncios do governo nesta sexta.