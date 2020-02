Governo destina R$ 11,3 milhões para medidas de emergência contra o coronavírus

Brasília - O governo publicou nesta segunda-feira, 10, medida provisória que destina R$ 11,287 milhões ao Ministério da Defesa para aplicação em ações que tenham relação com o combate à epidemia mundial de coronavírus. Os recursos são destinados a medidas como a Operação Regresso, que resgatou 31 brasileiros que estavam na China expostos ao risco de contágio. O grupo chegou ao Brasil na madrugada deste domingo.

Segundo a MP, o dinheiro deve ser destinado a ações de "enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus". O crédito extraordinário serve para abrir caminho a despesas imprevistas. Esse tipo de crédito fica fora da limitação do teto de gastos.

Na operação que resgatou brasileiros em Wuhan, cidade que é o polo central do contágio da doença, foram usadas duas aeronaves da frota presidencial da Força Aérea Brasileira. As pessoas resgatadas e a equipe da operação foram levadas a Anápolis (GO), onde vão ficar em quarentena por 18 dias.

O País só decidiu realizar a busca no domingo passado, 2, após apelo de brasileiros que estavam na cidade.

A infecção por coronavírus já causou mais de 900 mortes e preocupa a OMS. Pelo menos 40.000 pessoas na China continental foram infectadas pelo vírus, que se acredita ter surgido no final de 2019 em um mercado na capital da província de Hubei, Wuhan.