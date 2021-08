Governo do DF faz enquete para nome de mascote contra covid: Álcool Gelson, Kinho ou Alkin

BRASÍLIA - Quase um ano e meio depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar a pandemia da covid-19, o governo do Distrito Federal propôs nesta terça-feira,03, uma enquete nas redes sociais para escolher o nome do mascote oficial da campanha de combate ao coronavírus da gestão do governador Ibaneis Rocha (MDB-DF). As opções são: Álcool Gelson, Kinho ou Alkin.

A votação online acontece no perfil no Instagram do vice-governador Paco Brito (Avante), que coordena o Comitê "Todos Contra a Covid". "Para chamar a atenção da população para a importância das medidas de segurança e do uso de álcool para a higiene das mãos, o programa criou um mascote em formato de frasco de álcool em gel", escreveu Brito na rede social.

Ainda na mensagem que divulga a enquete, o vice-governador fez uma comparação com o Zé Gotinha, mascote das campanhas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Assim como o Zé Gotinha cumpre essa função nas campanhas de vacinação, queremos que o mascote também reforce, junto à população, sobre o quanto a higienização das mãos é importante para evitarmos a disseminação do coronavírus”, disse o político do Avante.

A enquete não demorou para virar meme. Usuários do Twitter fizeram piada com a ação do governo do DF, principalmente com o nome Álcool Gelson, que ficou entre os mais comentados na rede social.

Vai ter muita gente sendo pega desprevenida, em fraca presença de espírito ou com pouca sagacidade, que vai cogitar votar em "Alkin" ou "Kinho". Todos sabemos que o único nome possível para esta coisa é Álcool Gelson https://t.co/pxq7LGsEQM — Bolívar Escobar (@bolivarescobar) August 3, 2021

O brasileiro é capaz de perdoar tudo pelo nome álcool Gelson mesmo que ele se pareça o boneco de neve do capeta https://t.co/1sX4vBbwmk — escuerzo (@escuerzo) August 3, 2021

Após uma série de atrasos na vacinação contra a covid-19, o Distrito Federal tem conseguido nas últimas semanas avançar na imunização da população. Nesta terça-feira, 3, são vacinadas pessoas a partir de 30 anos e, de acordo com o governador Ibaneis Rocha, moradores de 25 anos devem ser vacinados nos próximos dias.