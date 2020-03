Governo do Rio proíbe circulação de ônibus entre a região metropolitana e interior

RIO - A circulação de ônibus e vans entre os 22 municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e os 70 municípios do interior do Estado está proibida a partir desta terça-feira, 17, por 15 dias ou até a revogação do decreto 46.970, que estabelece normas de combate à disseminação do coronavírus no Estado. A decisão, em portaria assinada pelo presidente do Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (Detro), Cleber Afonso, foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira.

Está proibida a circulação de ônibus das linhas intermunicipais, de ônibus executivos ou fretados por particulares e de vans. Pessoas que compraram passagens emitidas para os municípios com restrição devem ser ressarcidas pelas empresas.

O transporte intermunicipal dentro da Região Metropolitana (entre os 22 municípios da Grande Rio) continua sendo operado , mas os passageiros só podem ser transportados sentados. O transporte entre os 70 municípios do interior também continua ocorrendo normalmente.

Segundo o governo do Estado, a medida foi tomada considerando que a maior parte dos casos da covid-19 no Estado está concentrada na Região Metropolitana do Rio.

São considerados municípios da Região Metropolitana:

Rio de Janeiro,

Niterói,

São Gonçalo,

Itaboraí,

Maricá,

Magé,

Tanguá,

Rio Bonito,

Guapimirim,

Cachoeira de Macacu,

Paracambi,

Japeri,

Duque de Caxias,

Nova Iguaçu,

Belford Roxo,

São João de Meriti,

Mesquita,

Nilópolis,

Queimados,

Seropédica,

Itaguaí e

Petrópolis.