Governo inclui Irã na lista de países com restrição para estrangeiros entrarem no Brasil

BRASÍLIA - O governo federal incluiu nesta segunda-feira, 23, o Irã na lista de países com restrição para estrangeiros entrarem no Brasil por voos internacionais. A medida foi adotada em razão da pandemia do novo coronavírus.

A decisão vale por 30 dias e foi publicada em edição extra do "Diário Oficial da União". O ato é assinado pelos ministros Walter Souza Braga Netto (Casa Civil), Sergio Moro (Justiça), Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde).

Na semana passada, o governo publicou uma lista com uma série de outros países que também estão com restrição, entre os quais China, Austrália, Japão e membros da União Europeia. O Estadão/Broadcast antecipou a medida.

No último dia 19, o governo publicou uma portaria na qual determinou o fechamento de fronteiras do Brasil com países vizinhos da América do Sul, também em decorrência da disseminação do novo coronavírus.

A medida vale para estrangeiros que estejam nesses países e queiram entrar no Brasil. Cidadãos brasileiros que estiverem nesses locais podem entrar no Brasil. O fechamento vai valer inicialmente por 15 dias, a partir da última quinta-feira.

